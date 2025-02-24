財政預算案｜戒賭中心憂籃球博彩誘學生賭博　議員：打波未必賭波

財政預算案2025將於今個星期三（26日）出爐。《香港01》收到消息，指政府或因財政緊拙，為籃球博彩開綠燈，預計每年可為庫房帶來15億元博彩稅收入。有賭博輔導中心反對，認為會令更多未成年學生對賭波有興趣，令他們將運動與賭博扣連，不再視籃球為單純的運動項目。



曾是中學校長的立法會議員鄧飛支持開徵籃球博彩稅，認為即使青少年熱愛籃球，也未必會賭波，就正如有人「睇波未必鍾意落場踢波」。



據了解，最新一份財政預算案極有可能公布開放籃球博彩，容許馬會開辦該項目。（夏家朗攝）

陳茂波曾指籃球博彩影響年輕人

據了解，最新一份財政預算案極有可能公布開放籃球博彩，容許馬會開辦該項目，並由馬會引導市民參與合法及有節制的博彩活動，從而遏制非法賭博。消息指一旦通過後，保守估計每年可為政府增加15億元稅收。

財政司司長陳茂波去年曾回應開設籃球博彩，他當時形容這「並非正確的方向」，又認為籃球賭博合法化將影響年輕人，亦向社會發放錯誤的信息，鼓勵賭風。

錫安社會服務處勗勵軒輔導中心服務總監嚴廷玲（左二）。（錫安社會服務處提供）

戒賭中心憂影響中學生 把運動與賭博扣連

問題賭徒復康中心戒毒戒毒輔導員丁麗芬反對開放籃球博彩，擔憂會增加中學生賭博機會。協助病態賭徒的錫安社會服務處勗勵軒輔導中心，其服務總監嚴廷玲亦認同籃球博彩將對中學生產生長期及無形的影響，埋下賭博種子。

嚴廷玲憂慮籃球博彩或令中學生將運動與賭博扣連，不再視籃球為單純的運動項目。雖然合法化後，中學生未能合法下注，但她認為默化影響下，例如是看到家人及朋友觀看NBA賽事時賭波的熱熾氣氛，產生「一邊睇波，一邊賭錢，又興奮又可能贏錢」的觀感，長遠或減少他們對賭博的警覺性。

她又認為現時本港已有賽馬及足球等博彩項目，但未必人人有興趣。如開放籃球博彩，會令賭博更大眾化，中學生亦可能看輕賭博的問題及風險。

籃球一向為受中學生歡迎的運動項目。圖為去年12月英華書院對聖若瑟書院於啟德體藝館賽事。（張倩儀攝）

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鄧飛：喜歡打籃球未必有興趣賭波 青少年零用不多

曾是中學校長、教聯會副會長、立法會議員鄧飛支持籃球「開賭」，認為有助改善政府財政，賺取收入亦不會影響本港稅制，成本效益較高。他又認為現時賽馬博彩不及以往盛行，投注額及博彩稅收益下降，籃球博彩可吸引更多人投注，增加博彩稅收益。

鄧飛又認為籃球博彩合法化不會增加青少年賭博。他認同很多中學生熱愛籃球，但「睇波未必鍾意落場踢波」，喜歡打籃球的學生亦未必對籃球賭博有興趣。他又稱，青少年零用錢不多，甚少錢可以賭博。