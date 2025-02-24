財政預算案｜霍啟剛贊同推籃球博彩　指澳門辦NBA賽刺激非法投注

【財政預算案2025】財政司司長陳茂波將於本周三（26日）公布新一份《財政預算案》，開設籃球博彩再次被提出來。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛接受《香港01》專訪時指出，40%參與非法外圍籃球博彩港人在30歲或以下，估計多至6萬人，而澳門有賭場集團與NBA簽約自2025年起NBA中國賽事回歸門舉行，料會加劇港人非法賭外圍籃球，加密貨幣興起令堵截更難，因此問題比之前更逼在眉睫。



估計開設籃球博彩，每年可為庫房每年帶來15至20億元收入。霍啟剛多次強調，並非因為政府財赤才贊成開設籃球博彩，「但考慮呢件事，解決到現有問題之餘，都可以係開源嘅方法。」



霍啟剛並提到中央提醒香港要抱有破格思維，又指內地及澳門已為籃球博彩稅成立基金，為體育發展提供穩定資金來源。他指推動體育專業化和產業化、支援運動員退役後轉型等，需要資金，在巨額財赤下不宜向政府爭取額外撥款，「同政府擘大手掌攞呢，我講唔出囉。」



+ 9

霍啟剛指現時符合推籃球博彩三大原則

目前本港合法的賭博途徑只有賽馬會主辦的賽馬、六合彩及足球博彩，惟相關博彩收入佔政府整體稅收的比例逐步提升，由2020/21年度的208億元，增長至2023/24年度的284億元，佔整體稅收8.3%。

立法會議員霍啟剛認為增設新博彩項目須符合三大原則，即該類賭博活動存在足夠龐大且持續的需求；加強執法也未能解決問題，「（投注系統）伺服器唔喺香港，已無執法權；獲得社會支持，籃球博彩正正符合上述所有條件。

料可為庫房每年帶來15至20億元收入

霍啟剛表示，本港經常參與非法外圍籃球的人數約有10至15萬人，當中40%參與者在30歲或以下，即4至6萬人。他指外圍莊家每年從香港奪取逾150億元利潤，若籃球博彩合法化，預計能將過半數人帶回合法市場，並且保守估計可為庫房帶來15至20億元收入。

中國體育彩票部份收入撥入公益金支持體育事業。（視覺中國）

NBA中國賽回歸澳門料更助長賭外圍籃球

霍啟剛指出，內地2009年開始有籃球彩票，澳門更早於2000年開設籃球博彩，多年來都有效執行嚴格規管，認為合法化才可以相應建立有效監管，維持博彩秩序，減少籃球活動非法賭博成癮問題。

他特別指出， NBA與澳門金沙集團簽約，自2025年起NBA中國賽將回歸並在澳門舉行，會加劇港人非法賭外圍籃球，問題更逼在眉睫，「市場有需求，會愈來愈大。」

我哋中國唔同地區都有呢樣嘢，唯獨係香港冇。我唔係話人哋有，我哋一定要有，但我諗係可以討論呢個議題。 立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛認為目前條件符合推行籃球博彩合法化。（黃浩謙攝）

冀社會正面審視︰唔係掃咗落地墊底等於冇

霍啟剛又指，近年加密貨幣興起，增加警方執法堵截非法賭博難度，加上部份市民對非法賭博存有誤解，以為在外國合法的博彩網站投注不涉及違法，擔心非法賭博逐漸不可受控，合法則可「肥水不流外人田」。

霍啟剛強調「唔係掃咗落地墊底就等於冇」，重申明白教育團體的疑慮，但他期望社會能正面審視該議題。「我哋千祈唔好呃自己話，唔規管唔討論，就等於冇呢件事情。」

+ 2

籲體育發展基金接受籃球博彩收益 用於支持體育發展

霍啟剛提到2003年足球博彩合法化期間設立的「平和基金」，旨在資助預防或緩減賭博相關的社會問題。他建議可參考相關做法，讓文體旅局設立的「體育發展基金」，亦能接受籃球博彩收益，用於支持體育發展，例如協助運動員退役後轉型，或是支援幕後的教練及醫療團隊。

政府近年推動體育專業化和產業化，霍啟剛指出提升體育總會的企業管治，加入律師及會計師等專業人士參與，或是資助大型體育活動舉辦等，都需要資金來源。「呢個係咪又同政府擘大手掌攞呢，我講唔出囉。」

內地及澳門已為籃球博彩稅成立基金 向體育界提供穩定資金

他指中國內地及澳門已相繼為籃球博彩稅成立基金，向體育發展提供穩定的資金來源，例如中國體育彩票部份收入便撥入公益金支持體育事業，並資助「全民健身計劃」及「奧運爭光計劃」。

外國方面，英國國家彩票的收入，用於支持精英體育發展，僅在2013年至2017年間，便投入約3.3億英鎊（約33.3億港元），助運動員在奧運及殘奧中獲得逾860枚獎牌，更透過運動員表現獎支持他們的生活成本。

財政司司長陳茂波在2月23日在網頁《司長隨筆》展示新一份財政預算案封面用湖水「藍」色，莫非暗示與開「籃」球博彩有關？（財政司司長網頁圖片）

作為立法會議員需考慮未來政府收入的多元化

港府將再次出現千億財赤，霍啟剛認為本港正陷進困局，近年賣地成績未如理想，惟低稅率及簡單稅制為香港的優勢，因此作為立法會議員，需考慮未來政府收入的多元化。「以往高地政策，你唔夠錢就賣地，問題解決喇，但係咪永遠都咁樣呢？」

霍啟剛又指，雖然籃球博彩的收入或微不足道，卻可積少成多。他並提到中央提醒香港需抱有破格思維，呼籲政府可拆牆鬆綁，跳出固有框架推行政策。

重申唔係因為缺錢而考慮呢件事，但考慮呢件事，解決到現有問題之餘，都可以係開源嘅方法。 立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛

財政司司長陳茂波去年曾表示無意開徵籃球博彩稅。（Getty）

陳茂波去年曾表示無意開徵籃球博彩稅 避免鼓勵賭風

財政司司長陳茂波去年4月27日在香港新聞博覽館「在變局中開新局」講座中稱，恢復財政平衡最重要手段不是靠加稅，但無意開徵籃球博彩稅，免為增加收入鼓勵賭風。

霍啟剛透露，曾與陳茂波短暫會面，當中大部份時間傾談籃球博彩合法化。被問到該建議在財政預算案的出現機率，他不妄作猜測，笑說︰「機率大唔大？我答唔到你喎，我話希望得唔得？」