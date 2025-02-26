財政預算案2025︱綜援、生果金、長生津等出半糧　退稅上限$1500

【財政預算案2025】財政司司長陳茂波今日（26日）公布《財政預算案》，領取綜援、生果金及長生津等合資格人士，將發放相當於半個月的標準金額。至於薪俸稅及利得稅退稅上限為1500元，預料約214萬名納稅人、165,400間企業受惠。



▼財政預算案．基層期望政府「派糖」▼



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今年首季住宅及非住宅物業差餉最多寬減$500

寬減2025/26年度首季住宅物業差餉︰每戶500元為上限，涉及約312萬個住宅單位，政府收入將減少約15億元。

寬減2025/26年度首季非住宅物業差餉︰每戶500元為上限，涉及約43萬個住宅單位，政府收入將減少約2億元。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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薪俸稅退稅上限$1500 料214萬人受惠

寬減2024/25課稅年度100%薪俸稅和個人入息課稅︰上限為1,500元，全港約214萬名納稅人受惠。2024/25課稅年度的最終應繳稅款，將反映扣減的稅款。政府收入將減少約29億元。

寬減2024/25課稅年度100%利得稅︰上限為1,500元，全港約165,400間企業受惠。2024/25課稅年度的最終應繳稅款，將反映扣減的稅款。政府收入將減少約2億元。

政府寬減2025/26年度首季住宅物業及非住宅物業差餉。（資料圖片）

綜援、生果金、長生津等出半糧 額外開支約31億

此外，政府向領取社會保障金的合資格人士，發放相當於半個月綜合社會保障援助的標準金額；而高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃，同樣作出相若安排，涉及額外開支合共約31億元。

為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，政府宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限，由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約15%物業成交個案。政府收入將每年減少約4億元。