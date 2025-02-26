財政預算案2025｜助國產C919進軍國際 推港成飛機部件交易中心
撰文：梁祖饒
出版：更新：
財政司司長陳茂波周三（26日）宣讀任內第三份的《財政預算案》，會打造香港成為國際航空樞紐，包括協助國家自主研發的C919飛機打進國際市場，同時亦推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。
▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼
+23
協助國產飛機C919打進國際市場
財政司司長陳茂波在立法會宣讀財政預算案，稱國家自主研發的C919飛機在今年一月已應用於香港與上海的定期航班。香港將協助國產飛機C919打進國際市場，並把培訓課程擴展至涵蓋與C919飛機相關的範疇，會打造香港成為國際航空樞紐。
促成亞洲首個飛機部件處理交易中心
同時，陳茂波稱正推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，擬在港提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務，並透露機管局與一家海外領先的航空服務公司簽署合作備忘錄。
▼1月1日 國產C919客機首次境外商業飛行啟航▼
+8
打造「機場城市」
陳茂波稱全球近二百個航點的香港國際機場，單日客運量及航班升降量大致回復至疫情前水平，航空貨運量多年來排行全球第一，並要致力打造「機場城市」。
「機場城市」計劃利用機場島及鄰近土地和海域，以航空產業為重心，發展集高端商業、藝術、旅遊及休閒活動於一身的新亮點。另外，機場三跑道系統於去年年底啟用，客運設施亦會於年底分階段開始營運。
▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼
+14
財政預算案2025｜社民連臨時取消政總請願 稱「由於強大壓力」財政預算案2025｜公務員凍薪料成定局 研壓縮編制「瘦身」減開支財政預算案2025︱加「牛肉乾」可能性高 違例泊車罰款或增至$480財政預算案2025懶人包｜探討規範籃球博彩活動 邀馬會提交建議財政預算案2025．派糖懶人包｜綜援、生果金、長生津出多「半糧」預算案直播．高官不減薪｜公務員凍薪 特首及政治委任官員凍薪財政預算案2025｜湖水藍封面曝光 預告加強「財政整合」嚴控開支財政預算案2025｜消防處會削資源？楊恩健：審慎理財原則分配資源