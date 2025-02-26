財政預算案2025｜助國產C919進軍國際　推港成飛機部件交易中心

財政司司長陳茂波周三（26日）宣讀任內第三份的《財政預算案》，會打造香港成為國際航空樞紐，包括協助國家自主研發的C919飛機打進國際市場，同時亦推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。



▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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國家自主研製客機C919於2024年12月16日進行飛行演示，分別以1,500英呎及1,000英呎飛行高度，翱翔維港上空兩圈。在天際100香港觀景台往外看，C919如同融入維港兩岸的高樓大廈之中。（資料圖片/夏家朗攝）

協助國產飛機C919打進國際市場

財政司司長陳茂波在立法會宣讀財政預算案，稱國家自主研發的C919飛機在今年一月已應用於香港與上海的定期航班。香港將協助國產飛機C919打進國際市場，並把培訓課程擴展至涵蓋與C919飛機相關的範疇，會打造香港成為國際航空樞紐。

國產自主研發的C919大型客機即日起來往香港及上海。（記者歐陽德浩登機直擊）

促成亞洲首個飛機部件處理交易中心

同時，陳茂波稱正推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，擬在港提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務，並透露機管局與一家海外領先的航空服務公司簽署合作備忘錄。

▼1月1日 國產C919客機首次境外商業飛行啟航▼



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打造「機場城市」

陳茂波稱全球近二百個航點的香港國際機場，單日客運量及航班升降量大致回復至疫情前水平，航空貨運量多年來排行全球第一，並要致力打造「機場城市」。

「機場城市」計劃利用機場島及鄰近土地和海域，以航空產業為重心，發展集高端商業、藝術、旅遊及休閒活動於一身的新亮點。另外，機場三跑道系統於去年年底啟用，客運設施亦會於年底分階段開始營運。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

