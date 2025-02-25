財政預算案2025｜公務員凍薪料成定局　研壓縮編制「瘦身」減開支

【財政預算案2025/公務員凍薪／減薪】新一份財政預算案明日（26日）發表，千億財赤下，民間對公務員凍薪或減薪的呼聲不絕。有消息指，政府打算將公務員凍薪，並會研究公務員編制會否有壓縮空間，為政府「瘦身」來減少有關薪津開支。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，若政府下此決定，在當前經濟環境下，作為一般公務員亦只能無奈接受，但士氣一定會大受打擊。他又指出政府現時已逐漸刪減職位，「10個樽得8個蓋」，如再縮減人手只會令服務質素下降。



公務員薪酬開支佔政府經營開支近26%

據悉政府打算將公務員凍薪，公務員事務局數據顯示，公務員薪酬相關開支在上一個財政年度，達至1,562億元，按年升71億元；佔政府經營開支百分比按年增加4.37個百分點，有近26%。

1997年至今，公務員曾有5年需要凍薪，分別因為2003年沙士、2008年金融海嘯及COVID疫情。其中沙士後兩年，公務員仍連續兩年減薪3%。此外，消息亦指政府擬進一步檢視公務員編制，並研究加大力度壓縮編制，或有可能將部分職位轉由科技取代。

梁籌庭：只能無奈接受 政府可以節省不多

梁籌庭表示，作為非紀律部隊的一般公務員，只能無奈地接受凍薪，但同事之間的士氣一定會受打擊，而壓力亦會同時增加。他認為政府不是商業機構，是要為市民服務，如縮減人手，定會影響服務質素；當公務員轉投其他待遇更好的私人機構時，政府便需增聘臨時或合約員工，「唔覺得政府可以慳到幾多！」

他又透露，不時有新同事工作數天便離職，因為基層公務員的待遇已不吸引，現時已是「10個樽，9個蓋都冇，得8個蓋」，一個公務員要處理1.5個人的工作量。梁籌庭建議政府暫緩一些大型基建工程，相信比公務員凍薪或「瘦身」更能節流。

梁籌庭指，前線基層公務員職位薪酬福利不吸引、政治壓力大。（資料圖片）

梁籌庭亦認為，現時將公務員凍薪，同事「勒緊荷包」減少消費，市場上少了現金流轉，明年經濟亦不會好轉；若如2003年的「033」凍減薪方案，即公務員凍薪一年，其後兩年各減薪3%，則未來經濟亦未必會有改善。