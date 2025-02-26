HK Express復飛宮古航線　即日推沖繩3大航點優惠　來回最低$296

本港航運業正在復蘇，HK Express香港快運今日（26日）公布，時隔5年重啟日本沖繩縣的宮古（下地島）航線，今年6月27日至10月24日期間季節限定，也是香港唯一的直航。為慶祝復航，香港快運推出即日優惠，沖繩三大機場航線，即宮古、石垣及那霸的的「經濟飛」來回票價，包隨身物品及登機行李各一件，低至296元，優惠期限至今晚11時45分。



6.27至10.24復飛宮古（下地島）航線 每周4個來回航班

香港快運繼不久前宣布恢復石垣航線後，今日公布重啟日本宮古（下地島）航線，將於今年6月27日至10月24日期間季節限定，每周提供4個來回航班，分別為周二、四、五及日，連接香港國際機場與下地島機場（SHI），也是香港唯一的直航。

「經濟飛」來回票價最低$296 包隨身物品及登機行李

香港快運同時已開通沖繩本島那霸和石垣航線，即成為唯一能直飛沖繩三大機場的航空公司，因此為慶祝宮古航線復航，推出限時優惠，開往沖繩的3條航線，即宮古（下地島）、石垣及那霸的「經濟飛」來回票價，包隨身物品及登機行李各一件，低至296元。

每周提供4個來回航班。（香港快運圖片）

優惠期限至晚上11時45分 沖繩那霸航線3.10起復飛

優惠只限今早11時至晚上11時45分，市民可登入香港快運官網或使用手機APP選購優惠機票。航班資訊及旅遊日期詳情如下︰

那霸︰今年3月10日至10月25日

石垣︰今年4月3日至10月25日

宮古（下地島）：今年6月27日至10月24日



香港快運成為唯一能直飛沖繩三大機場的航空公司。（資料圖片）

宮古島可滿足熱愛跳島遊的需求 夏季盛產芒果

香港快運介紹指，宮古（下地島）為宮古群島的一部分，通過陸路與鄰近的伊良部島及宮古島相連，可滿足熱愛跳島遊的需求，也是海灘愛好者的天堂。至於宮古島的美食也不容錯過，包括宮古牛牛肉、宮古沖繩麵及夏季盛產的芒果等。