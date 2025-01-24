HK Express4.3起復飛芽莊航線　4個越南航線推機票$50限時優惠

香港快運HK Express宣布今年4月3日起復飛來往香港與越南芽莊航線，每星期4班直飛金蘭國際機場，是全港唯一直航到芽莊的航班，亦是第4個越南航點，屆時每周多達46班航班來往越南。快運即日起至1月25日推出單程50元飛越南芽莊、河內、峴港及富國島機票優惠，票價包一件隨身物品。



香港快運HK Express宣布今年4月3日起復飛來往香港與芽莊航線。

快運宣布，今年4月3日復飛來往香港與芽莊航線，每星期4班直飛金蘭國際機場(CXR)，為獨營航線，亦是該航空公司繼河內、峴港及富國島後第4個越南航點，全程約2個多小時。

快運表示，為慶祝芽莊新航線開通，特意推出越南四大航點限時優惠，芽莊、河內、峴港及富國島「輕便飛」優惠，單程票價低至50元並包括一件隨身物品，即日起至1月26日晚上11時45分，可登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂越南航線的優惠機票。

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預訂日期：即時至2025年1月26日（23:45）

旅遊日期：

峴港/富國島/河內：2025年2月3日至 10月25日

芽莊：2025年4月3日至 10月25日

『輕便飛』單程票價低至50元*:包括一件隨身物品

『經濟飛』單程票價低至80元*:包括一件隨身物品及一件登機行李

『隨心飛』單程票價低至200元*:包括一件隨身物品及20KG寄艙行李

*優惠數量有限



香港快運HK Express宣布今年4月3日起復飛來往香港與芽莊航線。

前往芽莊的旅遊日期為今年4月3日至10月25日，其餘3個航點包括河內、峴港及富國島的旅遊日期為今年年2月3日至10月25日。

芽莊位於越南中部沿海，為一座海濱城市，以清澈的海水、壯觀的山丘及物超所值的渡假别墅和酒店聞名，是世界級的潛水勝地。