HK Express飛台中航班遇大霧　澎湖上空盤旋後折返香港　今午再飛

香港快運HK Express原定昨晚（1月31日）約8時從香港飛抵台中、編號為UO180的航班，在飛到台灣上空時遇大霧未能降落，在澎湖群島上空盤旋4圈後折返香港。香港快運今（2月1日）確認，該航班因天氣不穩折返，並延至今日中午12時再出發，受此影響，原定昨8時許起飛的台中返港客機UO183亦需延至今日下午2時20分起飛。



香港快運HK Express原定昨晚（1月31日日）接近8時飛抵台中、航班編號為UO180的航班，在飛到台灣上空時遇上大霧，未能降落，在澎湖群島上空盤旋4圈後折返香港。

香港快運快運UO180航班原定昨日下午6時許起飛，近8時飛達目的地台中，不過遇上大霧，最終折返香港。根據航空追蹤網站Flightradar顯示，該航班飛到台灣上空時，在澎湖群島上空盤旋4圈，最終折返香港。

香港快運今確認，原定昨日由香港飛往台中的UO180航班，因台中的不穩天氣而需折返香港，航班編號改為UO180D，並延誤至今日中午12時再出發。受此航班延誤影響，原定昨8時許起飛、從台中返程的UO183航班亦須順延，並孤至今日下午2時20分，以編號UO183D起飛。

香港快運指，已通知所有受影響乘客有關航班安排，並提供協助，乘客和機組人員的安全是其首要考慮，對因此造成的任何不便深表歉意，並感謝乘客的耐心和諒解。