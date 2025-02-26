財政預算案2025︱問責官員為何不減薪　陳茂波以另一問題答覆回應

【財政預算案2025】財政司司長陳茂波今日（26日）發表新一份《財政預算案》，下午先出席記者會，晚上再出席電視直播論壇。被問及問責官員為何不減薪時，陳茂波的回應與答覆公務員凍薪不減薪原因一樣，他指私人市場薪酬在過去兩年有增幅，而在加強版財政整合計劃下要達致經營開支滅赤，凍薪是最適合的方案。



到現時有赤字是因為政府要投資未來，至於未來財政儲備只夠政府8個月開支，他認為現時儲備水平不錯，相信在經濟增長下，可保有一定儲備應對突發情況。



財政司司長陳茂波今日（26日）發表新一份《財政預算案》，下午先出席記者會接受傳媒提問，晚上再出席財政預算案論壇直播節目回答問題。（夏家朗攝）

陳茂波在記者會上被問到為何全體公務員，包括法官、區議員等只凍薪而不減薪；在電視論壇上，再被針對地問為何問責官員同樣不減薪。

兩條問題雖稍有不同，但他均回答說，過去兩年經濟有溫和增長，今年預計有2%至3%增長，未來增長會穩定在2.9%左右，而私人市場人工過去兩年有增幅，去年增長有約4.8%，意味今年公務員有加薪壓力；在加強版財政整合計劃下，要達至經營帳目可以「滅赤」，凍薪是最適合的方案。

至於削減一萬個公務員職位，陳茂波表示未來會逐年減少，而政府各部門應多利用人工智能，因為當編制有所削減，部門要減開支時，加不了人手就要利用科技。至於今次預算案「減甜」，他重申今年有大赤字，希望市民諒解，政府是迫不得已下削減部份惠民措施。

被問到是否有信心兩年內有盈餘、經營收入已計算了回撥抗疫基金，及6個種子基金，是否靠財技，陳茂波強調有些開支在政府財政之外，「錢用唔晒，喺嗰度出，返一返嚟」好合理，而且在這兩年會有秩序地回復，在財政中支持政府；即使沒有金錢回撥，亦有盈餘，換言之，政府經濟韌性相當強，收入亦相對穩定。

至於陸路及機場離境稅，陳茂波表示目前經陸路跨境仍有好多方法，大部分人不是自己駕駛私家車，而政府亦在建設上花了不少金錢，如港珠澳大橋等，希望以「用者自付」角度出發「收返啲」。

他指對私家車駕駛人士收取邊境建設費，影響面較窄，有關人士亦相當有能力支付有關費用；機場離境稅亦同樣希望以「用者自付」角度着手，因為機場建設有大幅提升，而且有關稅項有一段時間沒有增加，亦不是常加項目。

陳茂波再次回應長者乘車優惠指，因為2元乘車優惠使用者都為老人，調整時要盡力令改動「簡單方便易明」。他指有關方排一方面是為控制開支增長幅度，二是保留政策原意，令長者可以隨意出門。至於這些福利的削減會否影響基層，他說對基層來說，綜緩等社會福利不會改，但社福機構要與政府一樣進行資源提升，資助減少2％，惟希望大家同心合力，提供高水平服務。

上一份預算案已有提及籃球博彩稅，在新一份預算案中，陳茂波表示會邀請賽馬會研究後向政府提交建議。被問到會不會令市民認為，政府在面對赤字時便會加開稅種，陳茂波回答指注意到目前非法籃球賭博情況不少，所以希望將其規範化，政府透過調查亦發現對助長賭風有限。他又指博彩收入佔政府總收入好少，最重要是搞活經濟，吸引更多好企業，有好工做，才是增加收入的最有效方法。

▼2月26日 財政預算案重點▼



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截至今年3月底，本港財政儲備為6,473億元，預計下年度會進一步下降至只有5,803億元，僅維持港府8個月的開支。如有突發情況，政府是否有足夠儲備應對？陳茂波表示，如在應對疫情時，政府花了不少錢，但屬值得，而政府現時儲備水平不錯，加上今年預計會有經濟增長，相信政府可保持一定的儲備應對特發情況。