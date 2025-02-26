財政預算案2025｜民主黨不滿高官不減薪 市民感覺無共同承擔決心
撰文：文維廣
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【財政預算案2025/財政預算案/2元乘車優惠/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今天（26日）發表新一份財政預算案，民主黨形容問責官員薪酬水平是全球數一數二，批評問責團隊只凍薪不減薪，令市民感覺官員未有共同承擔經濟困難，引述有市民認為「交唔到功課」。對於今次預算案提出削減一萬個公務員職位，羅健熙認為幅度不足，建議全面檢討架構。
財赤下坊間對高官凍薪、減薪呼聲高，財政預算案宣布特首、司局長、公務員、立法會議員、區議員、司法人員今個財政年度凍薪。換言之不會減薪，特首將維持近47萬元月薪，財政司司長陳茂波維持40萬月薪。陳形容政府是以身作則顯示節流決心。
民主黨不滿高官不減薪 市民感覺無共同承擔決心
中委會通過解散的民主黨，一如傳統召開記者會回應預算案。早前該黨建議月薪達15萬元的問責官員、議員減薪，終未有採納，主席羅健熙認為問責官員減薪象徵意義重大，展現政府與市民有決心面對難關，今次問責官員不減薪，令市民感覺官員未有一同承擔經濟困難。他提醒坊間認為政府只著眼於削減福利開支，擔心引起負面觀感更大。
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公務員編制「瘦身」幅度不足
另一項預算案節流措施是公務員編制「瘦身」，削減一萬個職位。羅健熙認為幅度不足，因目前有兩萬個空缺，政府只減少一萬個職位，令人難以理解。他建議全面檢討公務員架構，停止新聘公務員，並檢討各部門架構有否重疊。
羅健熙被問到今天是否民主黨最後一次回應財政預算案，他重申解散需會員大會通過，目前言之尚早，不過認為如果有一天政黨無法再發聲，社會少一把聲音，都是香港的損失，相信市民有不同渠道發表意見，惟社會對公共事務的投入感減弱，部分人對時事的關心轉為諷刺，現象值得深思。
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