財政預算案2025｜地建會歡迎停止推售商業用地、樂見放寬印花稅

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》，其中最受市場關注為將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約百分之十五的物業成交個案，政府收入將每年減少約4億元。此外，新財年將不會推出商業地。



香港地產建設商會歡迎財政司司長今日發表的財政預算案，當中提出多項策略措施，可望振興香澎經濟，鞏固財政資源，改善民生福祉，商會對此表示支持。

商會歡迎司長在預算案中提出因應經濟整體現況，進一步優化士地供應策略，包括在來年停止推售商業用地及考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，以及推遍洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限，政府因應市場發展，為土地房屋供應訂定長遠發展目標，並適時作出策略性調整，充分展現促進者靈活變通的思維。

此外，商會亦歡迎政府積極推動大灣區「組裝合成」建築的優勢互補和產業發展，並調適多項建築測試及認證要求的標準，以達至提質、提效的目標，商會相信當有助降低建築成本和加快落實北部都會區各項大型基建項目。

商會樂見預算案提出措施，將徵收一百元印花稅的物業價值上限，由三百萬元提高至四百萬元，並以擴展創業先導計劃，鼓勵青年人試行創業，商會相信此兩項建議不但可以助力特別是年輕家庭早日達成置業安居目標，更可激發青年人篤行不怠，砥礪奮進的精神。

新制印花稅減少99.8%、最高節省59900蚊

對比目前印花稅制度，樓價400萬元的住宅單位，其稅率為1.5%，稅款為6萬元，反映同一樓價的單位，最新印花稅大幅降低99.8%。

參考過往樓價352.824萬至450萬元或以下的住宅單位，稅款需繳付1.5%。而新政策將相關稅款放寬，將樓價400萬元或以下的住宅單位，由原來的1.5%稅率大減至只需付100元印花稅。若以樓價400萬元的住宅單位為例，舊制所涉稅款為6萬元，而新制則僅為100元，減少99.8%或59,900元。

事實上，2023年2月的財政預算案，當時政府調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，當時樓價300萬元或以下的住宅單位，由原來4.5萬元大減至只需付100元印花稅。

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政府指未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。

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