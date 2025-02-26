齊惜福被追21萬反申索22萬案　梁唐青儀親上庭　指圖則不知所謂

前特首梁振英妻子梁唐青儀發起及贊助的慈善機構「齊惜福」，被指欠工程費被追21.7萬元，但梁太卻指工程未完成招至逾200萬損失，反申索22.5萬。案件今（26日）在小額錢債審裁處開審，梁太親身到庭作供及陳詞。指涉案建築公司拒給他們完工證明書，又曾額外要求10萬，故他們換門鎖及找另一公司接手，梁太又形容建築公司呈交的圖則「不知所謂」，指「layout(圖則)唔完全反映實況」，申索方卻稱因換了門鎖及工人被趕才未能完工。審裁官把案件押後至3月31日裁決。



申索人為「意・建築」（I ARCHITECTS LIMITED）；被告為齊惜福（Food For Good Limited）。

梁振英太太梁唐青儀親自出庭作供及陳詞。(朱棨新攝)

案件涉及冷氣及電力工程

申索人在申索書指，被告於2021年1月18日、5月4日、6月3日，委託申索人安裝冷氣設備、電力項目系統設備，以及裝修長沙灣麗閣邨麗薇樓地下5A及B號舖位。就該3項工程合約，被告需支付72.8萬元，惟完工後被告拖欠37.2萬元的餘款。因小額錢債審裁處的每宗申索案件，其申索上限為7.5萬元，申索人現追討合共21.7萬元，並放棄追收餘額。

齊惜福聲稱損失200萬反申索22.5萬

被告亦有提出反申索，指申索人未能完成冷氣和電力工程，並指工程延誤招致租金和管理費等損失，涉款逾200萬元。但因申索上限，被告僅追討22.5萬元，餘額放棄。

指申索人曾要求額外10萬

被告的代表梁唐青儀供稱，申索人需提供完工證明書，以便進行電力接駁。他們多次向申索人索取證明書，但申索人一直拒絕，更額外要求10萬元。因沒有電力接駁，涉案地點的冷氣系統和影音系統的工程難以進行。

換門鎖並找另一公司接手

梁太稱他們於2021年8月26日更換單位門鎖，並找另一建築公司接手，他們因而需額外支付2千元予接手的公司，才取得完工證明書。

指冷氣設備未提供雪種

梁太又指，原本想把涉案地點的部份地方，劃為青年空間，現場應設音響設備，但因為電力工程未完成，即使安裝影音系統，也沒有電力提供。此外，梁太稱申索人未有為冷氣設備提供雪種和遙控。

申索人稱工人被趕走而無法完工

代表申索人的陳先生則供稱，同年9月初已取得完工證明書。惟被告換鎖，並驅趕申索人的員工。申索人未能繼續進行工程，亦一直無法聯絡被告。梁太在盤問陳時，形容申索人呈交的圖則「不知所謂」，又稱「layout(圓則)唔完全反映實況」。此外，審裁官和陳討論涉案的掣箱時，梁太和助理在庭上討論，審裁官提醒她們「麻煩靜少少」。

梁太指申索人再收10萬不合理

梁太其後進行結案陳詞，指在完成工程後才需支付涉案的尾數，但申索人未完成涉案三個工程。梁太又指，申索人要求額外收取10萬元，形容不合理。她續稱，事件曾僵持數月，但「個個月交梗租金」，她最終需找另一公司接手。

陳先生重申工人被趕才未完工

代表申索人的陳先生則陳詞指，因遭驅趕才未能完成工作，謂：「希望大人明察，作出公平判決。」

案件編號：SCTC39015/2021,3792、5032/2022