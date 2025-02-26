財政預算案｜陳茂波否定「勾地」方法賣地：由政府掌握推地主導權

政府今（26日）發表新一年財政預算案，當中包括多個樓市和土地供應措施，如將繳交100元印花稅的物業價值上限，由300萬提高至400萬元。財政司司長陳茂波今在財政預算案論壇指，預計該措施可惠及15%的交易，希望可減輕自住置業者負擔。

至於有聲音建議政府以「勾地」方法賣地，陳茂波則回應希望由政府掌握推地主導權。



政府今發表財政預算案，當中提及未來一年不推商業用地，陳茂波指市場消化供應需時。（夏家朗攝）

擴闊100元印花稅至400萬元樓 買家慳6萬元稅

新一年度財政預算案提出，將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，令樓價400萬元的住宅單位印花稅由原來6萬元降至100元，即日生效。財政司司長陳茂波指，希望措施可減輕一般市民購買住宅的負擔，預計可惠及約15%物業成交個案。

被問到相關措施會否令買細價樓的置業人士入市而蒙受損失，陳茂波指，2021年是香港住宅物業市場歷史高峰，政府已在過去兩年有秩序地「撤辣」，未來的住宅房屋供應數字亦十分透明，市民可考慮自身供款能力作出置業決定。

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



+ 20

暫停賣商業地 陳茂波：疫後對寫字樓需求減少

財政預算案提到政府新年度不會推售商業用地，亦會考慮將部分商業用地改為住宅用途。陳茂波指，留意到近年寫字樓等商業用地空置率較高，而未來幾年供應亦相當充裕，認為市場需要時間消化。

他又指疫後不少地方的辦公和商業模式改變，對寫字樓需求減少，認為政府土地供應可根據市場需要調整。他又指，會考慮將洪水橋和廈村部分商業用地轉做其他用途。

來年只賣8幅住宅用地 指「勾地」方法賣地令政府較為被動

陳茂波指，來年賣地表將包括8幅住宅用地。他強調政府推地並不是為了增加收入，又指預計在2025/26年度政府賣地收入僅約210億元，只佔生產總值的3.3%，是相對保守的估算。他表示，之所以宣告來年推出8幅地，目的在於將土地供應透明化，讓市民知道有哪些樓可以買。

至於業界有聲音建議政府以「勾地」方法賣地，陳茂波指相關做法令政府角色較為被動，「人地勾你先拍賣」，他希望由政府掌握推地的主動權，根據市場情況決定推出多少供應。

▼財政預算案．未來10年興建30.8萬個公營房屋單位▼



+ 5

放棄明日大嶼？ 陳：有關計劃要再研究 北都優先

陳茂波他在論壇中又再次強調，政府帳目分為經營帳目及非經營帳目兩部份，經營帳目包括稅收等，非經營帳目主要是地價收入，由於未來政府會主力發展北部都會區，土地收入恢復的時間要往後推，但其他收入如薪俸稅等則一直穩定。此外，他又重提政府增加收入有幾個考慮，如不要減少與鄰近地區的競爭力，同時要減少對市民影響。

今次預算案提出要提速發展北部都會區，坊間曾有意見指應放緩大型基建，陳茂波就表示，現時政府有赤字是因為要投資未來，並着力於招商引資，如果不加速發展而往後拖，做法不合適。他認為發展北部都會區時可考慮公私合作，或片區發展等，加速發展才是最負責任做法。

至於今次預算案沒有提及明日大嶼交椅州人工島，他指有關計劃要再研究，目前會優先發展北部都會區。

▼2月26日 財政預算案重點▼

