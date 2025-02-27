預算案｜發債增被質疑「債冚債」　許正宇︰港債務在非常可控水平

【財政預算案2025】財政司司長陳茂波周三（26日）發表財政預算案2025，當中未來5年港府每年將發債約1,500億至1,950億元，有聲音憂政府陷「債冚債」無底深潭。財經事務及庫務局局長許正宇今日（27日）表示，未來5年的發債量估計低於本地生產總值（GDP）的17%，相對於全球不同經濟體屬於非常低水平，強調債務為「非常可控的水平」，只支持基礎建設及工務工程，絕不用於日常開支。他又指，超標發債需取得立法會的批准，認為已設有機制規範財政管理。



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財政司司長陳茂波昨日表示，隨着基建開支的增加，政府將相應擴大發債的規模，預計在2025/2026至2029/2030年度，每年通過「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」發行債券共約1,500億元至1,950億元。

發債量低於GDP的17% 屬於「非常低水平」

近日社會憂慮政府陷進「債冚債」的無底深潭。財庫局局長許正宇今日表示，未來5年的發債量估計低於本地生產總值（GDP）的17%，相對於不同經濟體屬於「非常低水平」。

許正宇強調，相關債券只支持基礎建設及工務工程，例如政府重點推動的北部都會區等，絕不會用於日常開支，認為發債符合穩定理財的原則。

財經事務及庫務局局長許正宇。（廖雁雄攝）

與評級機構緊密聯繫 超標發債須取得立法會批准

被問到會否擔心香港的信貸評級下降。許正宇透露，政府一直以來與相關評級機構緊密聯繫，確保評級機構得悉香港具體的情況，以了解政府的發債計劃及財政管理邏輯哲學。

許正宇重申，未來5年的發債量為「非常可控的水平」，若發債超過一定金額，需要取得立法會批准，絕不會自說自話，因此設有機制規範財政管理，未來再按照市場作出決定。

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