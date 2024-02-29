財政預算案｜發債1200億市民憂負債累累　陳茂波：屬正常財務安排

財政預算案2024周三（28日）公布，財政司司長陳茂波今早（29日）在電台聯播表示預算政府財政於2027/28年度能收支平衡是有信心預算。對於有市民擔心發債1,200億元令政府負債，陳茂波再度表明發債不會用來支付政府日常經常開支，而是用作投資未來，是會帶來收益，他也以置業時市民會付首期、及借按揭為例，解釋政府投入部份是自身資源、部份來自發債，屬正常財務安排。



▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼



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考慮政府財況「忍手」 27/28年度收支平衡是有信心預算

陳茂波指，預算案中政府財政27/28年能做到收支平衡，是有信心的預算，並指政府有量入為出，並要考慮到經濟周期，當環境「麻麻」也會逆周期，提出多些支援措施，幫市民減輕壓力，但今年留意到經濟未來會增長、加上考慮到政府財政情況，「咪忍手啲。」

他都提到，香港屬「好細嘅全開放經濟體」，受外圍影響很大，包括息口和地緣政治，後者帶來的挑戰較為長期，而美國則已傳出減息，雖未知幅度與速度，但減的方向已確定。

他續指，內地經濟調整後，已穩中向好，同時東南亞經濟發展較快，人口較年輕，中東需分散投資等，均是正面力量，認為只需「睇通大形勢」，掌握好定位及方向，本港就能發揮一國兩制優勢，以聯通國際和背靠內地。

交椅州人工島需要彈性處理融資

有市民問到明日大嶼是否未能「上馬」，陳茂波表明，交椅州人工島及北部都會區的項目也會推動，前者仍在做技術研究，有機會就對環境、空氣的影響等做些措施，也需要彈性處理融資，過去也有機構或基金向政府表示有興趣投資。

就「撤辣」的措施，有市民則認為無助令樓市回升，並批評此舉現時只能助已置業的人士保住樓價，卻想置業的人更難以入市，陳茂波回應指，金管局已再就按揭放寬，現時住宅供應充足，相信市民有足夠空間去置業。

撤辣無助樓市回升？陳茂波：唔使過份放大負面可能性

他稱，「辣招」出台當年是有特定情況，不止有炒風，供應也不足，但現時已無炒風、且未來供應足，認為大家在想市場會如何反應時，「唔使過份放大負面可能性，不如睇多啲時間。」他又指，政府會密切留意住宅物業市場發展。

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政府宣布24/25年度會發債1,200億元，他重申發債不會用來支付政府日常經常開支，而是投資未來，當中包括綠色及基建項目，未來會帶來收益。他亦解釋，現時政府的借貸比率低，至2028/29年度，都只會佔生產總值13%，於全球而言，這種借貸比率也是穩健水平。

不撤股票印花稅 陳茂波：與股票流動性交投量無太大關係

有市民致電表示，擔心當局未來負債累累，陳茂波以置業時市民會付首期、及借按揭為例，解釋政府投入部份是自身資源、部份來自發債，屬正常的財務安排。

另有市民提問，不解為何政府未有撤股票印花稅，藉以刺激股市，陳茂波稱當局已做過研究，股票印花稅與股票流動性、交投量均無太大關係，相反受很多因素影響，如投資氣氛、資金流等。

他表示，提升股票市場競爭力最為重要，如交易所收費、券商收費、提升市場質量等，吸引更多好的公司來港上市。