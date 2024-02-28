財政預算案｜發債千億推北部都會區　消息：明日大嶼未能如期填海

財政司司長陳茂波今日（28日）宣讀新一份財政預算案，指正審視如何有序及分階段推動北部都會區發展，計劃未來5年每年發債約950億至1,350億元，推動北部都會區及其他基建項目。他稱會繼續推展「明日大嶼」交椅洲人工島項目關研究，具體推展時間將考慮包括公共財政狀況等因素。



政府正大力推動北部都會區。（資料圖片）

陳茂波表示，其領導的「大型發展項目融資委員會」已審視如何有序及分階段推動北部都會區發展，正計劃在未來5年，每年發債約950億至1,350億元，推動北部都會區及其他基建項目。

他又說，「明日大嶼」交椅洲人工島會繼續推展各項相關研究，但具體推展時間將考慮各項因素，包括公共財政狀況等因素。

陳續稱，政府會繼續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」，與深圳當局合作推展港深西部鐵路洪水橋至前海及北環線支線兩個跨境項目，構建「軌道上的大灣區」。

另外，他稱政府計劃在東九龍、啟德和洪水橋／厦村推展智慧綠色集體運輸系統，預計今年內將邀請相關的供應商及營運商提交意向書。

▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼



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政府會檢視政府基本工程的緩急優次：政府消息人士表示，一些籌劃相對成熟的項目，例如北都因為地段發展成熟，會繼續推行，已經進行收地。

至於交椅洲由於仍然是初期階段，而且今年才進行環評及詳細設計，預計項目有所延遲，原訂2025年填海將無法進行，但未有透露確實時間，強調政府在兩個項目有決心造地建屋。

政府向立法會提交「明日大嶼」文件，當中包括概念圖及模擬圖。（政府文件）

政府消息人士補充，原定夏愨道海水泵房重置高等法院，相關項目會推遲再作檢討，另外部份海濱發展項目亦會有所優化之後再推出。