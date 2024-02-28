財政預算案｜陳茂波：發債籌得資金用以投資未來基建　非應付開支

財政司司長陳茂波今日（28日）發表新一份《財政預算案》，他在晚上出席《財政預算案論壇》時表示，會通過發債所籌得的資金去推動北都、洪水橋的發展項目，重申「我哋發債得返嚟嘅錢，係用嚟投資未來做唔同嘅基建項目，唔會用嚟支付政府日常開支。」



+ 7

陳茂波今日（28日）發表新一份《財政預算案》時，提到計劃在未來五年，每年發債的950億至1,350億元，會用以推動北部都會區及其他基建項目。

債券推動北都、洪水橋發展項目

陳茂波今晚出席電視台聯合製作節《財政預算案論壇》，被問到是否打算透過發債以紓減財困，他就回應指，政府是通過發債所籌得的資金，推動北都、洪水橋的發展項目。他提到翻看政府的收入，都會見到利得稅、薪俸稅之收入每年都有所增長，稱過去如是，未來亦會是，故他表示發債並非用作平時的開支，而是投資在基建。

他又提到，政府需要掌握發債時機，亦會留意市場利率走勢，認為香港有足夠的空間及靈活性找尋適合的時機發債。他表示，會留意較受市民歡迎的零售債券，令其可以更多穩定投資選擇之餘，可參與其基建項目。

陳茂波表示，現時香港借貸水平穩健，有需要則可有很大空間去增加，重申「我哋發債得返嚟嘅錢，係用嚟投資未來做唔同嘅基建項目，唔會用嚟支付政府日常開支。」

▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼



夏寶龍給貼士？ 陳茂波：預算案工作是特區政府任務

就中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍訪港有否給予《財政預算案》一些「貼士」，陳茂波就表示，夏寶龍訪港是觀察香港的經濟發展及地區行政，在金融界的專場中，主是要聽取其匯報香港的經濟及金融情況，而具體的預算案工作在「一國兩制」下，都是特區政府的任務。

他表示，自己與團隊在行政長官的領導下，會盡力因應香港的情況，「我哋認為最需要、最合適嘅嘢，咁我哋就做。」

+ 1

檢討2元乘車與北上潮無關

被問到政府將檢討2元乘車優惠是否受港人北上潮影響所致，他則解釋是按目前開支及高齡化變化，要維持現況對市民有很大負擔，兩者並無關係。而在港人的消費模式有所改變，他就認為要在香港做不同活動，做好不同的娛樂休閒設施，當其在《財政預算案》提及過的放煙火，亦可結合不同盛事。

調整政府官員薪酬會牽動私人市場

而提到今次政府官員未有減薪，他就表示不希望在經濟變好時，因為其行為而影響私人市場，皆因調整薪酬都會牽動私人市場。他提到，期望所做的事都是想經濟蛋糕愈做愈大，從而令打工人士愈加好，發展並推動經濟。