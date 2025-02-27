財政預算案2025｜孫東歡迎DeepSeek來港發展　拆牆鬆綁建河套園區

【財政預算案2025】財政司司長陳茂波昨日（26日）發表最新一份《財政預算案》，建議預留10億元，成立人工智能研發院。創新及科技局局長孫東今日（27日）表示，目標爭取研究院於今年中獲得立法會批准，最快明年開始運作。他並歡迎全球人工智能企業來港發展，包括DeepSeek，又指早前本港推出首個大型AI模型「HKGAI V1」，也融入DeepSeek的開源技術。

至於河套深港創科園香港園區的發展，他強調會加快落實兩地制度的銜接，並敢於創新及勇於破局，「我們一定會想盡辦法爭取做到拆牆鬆綁，加快建設。」



▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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未來整合人工智能研發院及HKGAI

創科局局長孫東表示，財政預算案建議成立人工智能研發院，為響應國家提出的「人工智能+」行動，目標爭取今年中獲得立法會批准，最快明年開始運作。他指出，人工智能研發院並非無中生有，例如「InnoHK創新香港研發平台」資助的香港生成式人工智能研發中心（HKGAI），在過去一年展開不錯的工作，未來會考慮整合兩個機構。

孫東又指，人工智能正在引領技術革命及產業變革，未來仍然會突飛猛進，將會深刻改變人類的經濟及產業發展 ，因此經過仔細研究後，認為有需要整合資源，建立人工智能研發院，估計可繼續推動科學進步，整合本港大學已有的基礎研究及成果。

目標大規模應用在金融、醫療、法律及政府服務

孫東並指，期望人工智能可在香港大規模推廣，未來可大規模應用在金融、醫療、法律及政府服務等，相信能為業界提供商機。他期望香港的企業能仿傚內地，帶動人工智能發展和應用。

創新及科技局局長孫東。（廖雁雄攝）

本港首個大型AI模型「HKGAI V1」融入DeepSeek技術

內地人工智能聊天產品「DeepSeek」早前橫空出世，引起全球關注。對於有議員提議爭取DeepSeek進駐香港，孫東表示歡迎全球人工智能企業來港發展，包括DeepSeek，又指早前本港推出首個大型AI模型「HKGAI V1」，也融入DeepSeek的開源技術。

被問到如何以破局思維，加快河套深港創科園香港園區的發展。孫東指，港深創科園是大灣區高質量發展的引擎，國家與港府都高度重視，惟兩地在不足4平方公里的土地上，匯聚截然不同的社會、政治及司法體系，雖然可帶來生機及活力，同時也迎來挑戰。

▼2月26日 財政預算案重點▼



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加快落實兩地制度的銜接︰一定想盡辦爭取拆牆鬆綁

孫東指，未來會加快落實兩地制度的銜接，必須敢於創新及勇於破局，利用一國兩制的優勢，港深創科園打造成全世界創科資源的匯聚點。「當然在未來河套發展方面，我相信特區政府一定會加快全力，包括未來在基建。在其他方面，我們一定會想盡辦法爭取做到拆牆鬆綁，加快建設。」