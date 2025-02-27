財政預算案｜批公務員無共渡時艱　63歲市民：凍薪止蝕　我哋就蝕

新一份《財政預算案》昨日（26日）出爐，調整兩元乘車優惠、公務員凍薪不減薪等備受關注。財政司司長陳茂波今早出席電台聯播節目《財政司司長熱線》，有60多歲市民致電到節目，稱可接受兩元乘車優惠調整，但質疑公務員凍薪「只是止蝕」，且仍然有增薪點，「我哋就要蝕」，「點解我要付出多啲，但公務員唔係共渡時艱？」



千億財赤下，新一份財政預算案公布公務員今年凍薪。（黃浩謙攝）

稱社會由治及興 議員數目多、薪酬高 質疑可減少

新一份《財政預算案》未公布，調整兩蚊優惠已成為焦點，最終方案為10元或以下車資維持收兩元，10以上則改收2折。

在今早（27日）聯合電台節目《財政司司長熱線》中，63歲聽眾林先生表示，自己可接受調整方案，但認為「65歲以上不應該搞」，並指出公務員只是凍薪，但仍可以「跳point」，形容「只是止蝕」，相比之下「我哋就要蝕，畀多少少」。他質疑，「點解我要付出多啲，但公務員唔係共渡時艱？」他又提及議員數目可減少，所涉及薪酬多，「而家都由治及興，係咪唔需要咁多個？」

為政府庫房節流，滿60歲的市民雖仍可享有兩元乘車優惠，但以每月240程為上限，即平均每日8程。（資料圖片）

市民關注收緊兩元乘車優惠：究竟慳到幾多錢？

政府未有明言兩元乘車優惠方案實際能節省多少開支，聽眾蘇小姐對此關注，「而家話兩蚊，咁其實有冇嗰個數？財赤將個焦點放咗去兩蚊，同財赤掛鉤。咁究竟慳到幾多錢呢？你唔好話我聽冇個數字喺手喎。」

陳茂波稱兩蚊調整方案年省幾億元 公務員每年要做工作評核

財政司司長陳茂波回應指，料目前兩元調整方案能每年節省幾億元開支，但稱更重要是控制未來增長速度，本港正面臨人口高齡化，加上票價未來亦會調整，「未來增長幅度是厲害的」。

至於公務員凍薪不減薪，陳茂波重申考慮經濟增長及私人市場加人工的因素，故認為凍薪合適。被問到會否按表現決定公務員能否增薪，他指公務員每年都要做工作評核，已有考慮其工作表現。

2025年財政預算案中，機場離境費由120元加收至200元。（資料圖片/梁鵬威攝）

多聽眾倡徵陸路離境費 陳茂波：盼盡量少打擾市民

預算案中，機場離境費由120元加收至200元，節目中數名聽眾均提出可以徵收陸路離境費，以助開源。林先生提及自己經常北上消費，舉例收取15元合理，「已經可以開源」。他又認為違泊罰款不應加價，指職業司機去廁所就被抄牌，「好苦」。

陳茂波表示，若徵收陸路離境費，對一般市民影響較多，「可免則免」。被問到現時有不少北上旅行團，性質其實與乘飛機一樣，為何不考慮徵收，他指陸路有不同關口、交通工具，部份人是上學工作，因此希望盡量少打擾市民，稱目前的財政整合計劃，已能兩年內令經營帳目恢復平衡。