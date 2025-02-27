財政預算案取消學生津貼　中產問如何是好？有人稱「每年跌5千」

新一份財政預算案提出減少差餉寬免及薪俸稅上限，取消2500元學生津貼，有聲音質疑向中產開刀。財政司司長陳茂波今早（27日）出席財政預算案聯合電台節目《財政司司長熱線》中，有市民表示自己育有兩小孩，取消學生津貼即「每年跌5千」，同時差餉稅寬減上限減至500元，直指政府「津貼話攞就攞」。



財政司司長陳茂波公布財政預算案，提出「強化版」財政整合計劃，包括至2027／28年度累計削減政府經常開支百分之七。（梁鵬威攝）

新一份財政預算案周三（26日）公布，薪俸稅上限調整為1500元，創歷年新低，住宅和非住宅差餉寬減上限，由每戶1000元減至500元；而免入息審查的2500元學生津貼，亦將於下學年起取消，預計每年節省20億元。

陳茂波今早出席聯合電台節目《財政司司長熱線》，回應市民就財政預算案的提問。聽眾陳小姐表示，政府稱鼓勵生育，卻扣除學生津貼，「中產如何是好？」

另一名聽眾黃先生亦指，對財政預算案感到有些失望。他批評差餉稅寬減上限減少，並育有兩小孩，取消學生津貼即「每年跌5千」，直指政府「津貼話攞就攞」。

陳茂波：已充分照顧有需要者 對中產而言最緊要搞好經濟

陳茂波回應指，政府仍非常鼓勵生小孩子，但學生津貼不需資產審查，稱有需要的朋友已有其他計劃資助，「已充分照顧」。被問到是否對中產不公平，他表示有中產反映，「最緊要搞好經濟」，而政府在這方面已全力做。他重申對中產的支援「只是減一半」，政府已在赤字下力所能及、表達關心。