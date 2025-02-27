前貿發局經理涉向友人泄露招標機密　涉款230萬　遭廉署起訴

廉政公署昨（26日）起訴一名貿發局助理經理公職人員，指她涉嫌向朋友泄露招標機密資料，包括評核準則及其他投標者的標書內容，助友人獲判授一個網上商貿平台優化項目，涉款逾230萬元。其友人則被控協助或教唆他人干犯公職人員行為失當罪。她被控告行為失當，其朋友則被控協助或教唆他人干犯公職人員行為失當罪。



廉政公署昨（26日）起訴一名貿發局助理經理公職人員，指她涉嫌向朋友泄露招標機密資料。（資料圖片/蘇煒然攝）

被告38歲梁瑞盈，是前貿發局系統及內容發展助理業務經理；其朋友39歲周恒業，是AF Trinity Technologies Limited (ATTL)董事兼股東。

被告有份參與優化網站工作 向同案人士洩露評標準則及3份標書

廉署指，貿發局為其網上商貿平台e-Marketplace網站進行優化工作。梁瑞盈是其中一個負責該項目的職員，需要擬備相關的招標文件和評核準則，以及物色潛在服務供應商。貿發局其後邀請四間服務供應商競投該項目，由周恒業成立的ATTL是其中一個投標者。

梁瑞盈涉嫌在2018年12月到2019年3月期間，違反貿發局員工合約設有的「保密」條款，向周恒業泄露項目的招標機密資料，如評標的準則和其他三個投標者的標書等，又在招標期間協助周準備ATTL的技術建議書及口頭簡報。

被告幫獲批公司隱瞞有外判工作

此外，根據合約條款，該項目不可分判。梁涉嫌向貿發局隱瞞ATTL會將項目的部分工作分判予另一間公司。項目最終判授予ATTL，項目總款項逾230萬元。

廉署分別控告兩人行為失當和協助或教唆他人干犯公職人員行為失當罪，兩人已獲廉署准予保釋，明日(28日)在東區裁判法院答辯。