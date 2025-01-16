廉政公署廉政學院聯同文萊反貪局　辦首個青年反貪腐倡議培訓課程

廉政公署ICAC今日（16日）表示，轄下香港國際廉政學院夥同文萊反貪局舉辦首個「加強青年參與反貪腐倡議」培訓課程，協助當地反貪機構推動青年參與倡廉工作，為本年國際反貪工作揭開序幕。



廉政公署轄下香港國際廉政學院夥同文萊反貪局舉辦首個「加強青年參與反貪腐倡議」培訓課程。（廉政公署提供圖片）

廉署社區關係處助理處長李婉芝率領四位廉署人員於星期一(13日)抵達文萊，聯同文萊反貪局為其反貪人員及青年代表舉辦一連四日課程，包括近150人參與的推動青年反貪大型講座，以及為期兩日的深度培訓課程。

廉署人員在深度培訓課程中講解如何透過廉署的全新社交媒體宣傳策略，吸納青年參與反貪工作，推廣廉潔信息；亦分享籌辦青少年倡廉活動及製作德育教材的經驗，以及介紹廉署為新入職人員提供的專業培訓；參加者亦在工作坊中親身參與製作不同社交媒體教材及規劃青年活動。

李婉芝表示，廉署一直致力推動青少年誠信教育，今次與文萊反貪局合辦培訓課程豎立了一個新里程，標示廉署的青年反貪工作提升至國際層次，「我們會繼續透過培訓及經驗分享，凝聚青年力量，成就創建廉潔世代的共同願景。」

廉署表示，此行亦邀請了聯合國毒品和犯罪問題辦公室代表一同到文萊參與課程，推廣早前由廉署、毒罪辦及國際反貪局聯合會共同編製的《加強青年參與反貪腐倡議全球政策指南》，為文萊反貪局提供推動青少年參與反貪的參考指引。

兩位參加廉署菁英誠信領袖計劃的大學生亦獲安排隨團同赴文萊，加深認識國際反貪議題，二人除與當地反貪人員及青年代表交流青年力量對反貪工作的影響力，亦分享如何透過參與廉署多元化反貪訓練和交流活動，裝備成為具誠信的反貪先鋒。

課程期間，廉署代表團亦拜訪中國駐文萊達魯薩蘭國特命全權大使肖建國，介紹廉署推動國際合作的工作，及了解當地社會最新情況。

廉署表示，除文萊外，廉署和毒罪辦正計劃於今年7月在泰國舉辦區域性大型青年反貪培訓課程，為亞太區不同國家的反貪機構，提供促進青少年參與反貪工作的培訓。