財政預算案｜孫東：考慮中央系統應用AI　或助提升1823接聽效率

新一份財政預算案提及削減10,000個公務員職位，善用科技取代人手，又大力發展AI。創科及工業局長孫東今早（28日）在電台節目表示，AI已滲入社會方方面面，會最先考慮在中央系統應用AI，相信能提高政府效率。他以1823熱線為例，指每日接收成千上萬個來電，但只有數百人接聽，「有限人手應對如此大需求」，若運用AI有助達到回覆率的指標。



▼2月26日 財政預算案重點▼



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新一份財政預算案提及公務員編制會削減一萬個職位，並善用科技取代人手。創新科技及工業局長孫東今早（28日）在電台節目，被問到AI日後會否取代部分政府職位、哪些職位不需要時，他表示AI已滲入社會方方面面，會最先考慮在包括中央系統應用AI，相信能提高政府效率。他以1823熱線為例，指每日接收成千上萬個致電，但只有數百人接聽，「有限人手應對這麼大需求」，若用AI能提升效率，以達到回覆率的指標。

預算案中，亦預留10億元成立香港人工智能研發院，將與現時InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）整合。被問到兩者功能有何不同，孫東表示，HKGAI規模較小，只開發若干特殊項目，而新的研發院定位為公營研發機構，負責引領方向及整合資源。