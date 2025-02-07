孫東視察河套香港園區工程進展　料首批企業下半年陸續進駐

特區政府去年11月公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，現正提速提效推進河套香港園區建設，創新科技及工業局局長孫東近日視察最新工程進展。



參觀首批次落成人才公寓

在港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善陪同下，孫東先到訪第一期第一批次發展落成的人才公寓，參觀了單人及家庭示範單位、戶外庭院、餐廳商鋪位置和相關生活配套設施，並視察第一批次另外兩座大樓的建設進度。

視察期間，園區項目負責人向孫東介紹整體規劃狀況。此外，孫東聽取了連接園區交通配套安排、第一批次其餘五座大樓的建設情況，以及園區其餘用地的規劃等，了解園區整體建設。

稱將打造成聯世界級科技創新樞紐

隨著園區第一期首三座大樓即將投入營運，創科局將積極招商引資。繼去年與首批約60家來自9個經濟體的夥伴機構簽署合作備忘錄後，園區公司亦積極招租，預期於下半年首批創科企業和機構會陸續進駐園區。

孫東表示，園區將會吸引海內外頂尖企業和科研人才落戶，打造成聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐。同時，港府會繼續與深圳市政府及各相關持分者合作，共同推動河套合作區成為國家培育發展新質生產力的重要策源地。