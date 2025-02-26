財政預算案｜10億元設人工智能研發院　重點促進AI研發及應用

財政司司長陳茂波今日（26日）在立法會宣讀新一份《財政預算案》，提出一系列AI人工智能及科技政策，包括預留10億元成立人工智能研發院，重點促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。另外，政府將制訂香港新型工業的中長期發展方案，並通過100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業。



10億人工智能研發院

-預留10億元成立香港人工智能研發院。數字政策辦公室（數字辦）會制訂研發院的成立安排和具體目標，重點在促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

-數碼港的人工智能超算中心首階段設施剛投入服務，運算速度會在今年內逐步提升至每秒浮點運算三千千萬億次，相當於1小時可完成近100億張圖像處理。

-「人工智能資助計劃」自去年10月推出以來，已批准五個由本地大學、科研機構等牽頭的項目，加速推動本地與大語言模型、新材料、合成生物學大模型等相關的研發工作。

-舉辦首屆「國際機器人大會」，匯聚頂尖科企、學術機構和投資者，展示最新科研成果和應用場景。

百億創科產業引導基金

- 政府將制訂香港新型工業的中長期發展方案，並會通過100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業。政府正邀請相關機構提交意向書，並計劃於年中向立法會申請撥款。

-推出1.8億元的「創科加速器先導計劃」，會按1:2的配對比例，向每家專業初創企業服務機構提供最高3,000萬元資助。

智能製造

-去年優化的「新型工業化資助計劃」，總投資金額約13億元，當中9.3億元為私人投資。計劃加大力度支持本地生產商轉向智能製造，新智能生產線數目已突破100條。

-去年9月推出「新型工業加速計劃」總投資金額約6億元，當中政府資助金額約2億元。計劃為企業提供配對資助，在港建設智能生產設施。

-預留1億元予「製造及生產線『升』級支援先導計劃」，會按1:2的配對比例，向每家在港營運生產線的企業提供最高25萬元的資助，協助它們訂立智能生產策略，以及為現有生產線引進先進技術，可惠及400企業。