衞生防護中心：流感陽性率呈下降跡象　仍處高水平　上周23宗爆發

本港流感季踏入第八周，衞生防護中心總監徐樂堅今早（28日）在電台節目表示，上星期呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的有7.14%，雖然沒有上升，並有少許下降跡象，但仍然處於高水平，而院舍及學校的傳播活躍，強調「我哋未離開流感季節」，「只要有一點火頭」，就會在高危地方大爆發，提醒市民留意。



衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片/盧翊銘攝）

本港正值流感季，衞生防護中心總監徐樂堅今早（28日）在電台節目表示，踏入流感第八周，目前仍以甲型（H1）流感病毒為主，佔檢測到的約九成。他指，上星期呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的有7.14%，而公立醫院患流感的住院病人，每一萬人有0.43宗入院個案，上述數字雖然沒上升趨勢，並有少許下降跡象，但顯示流感仍處高水平，今季至少直至3月。

徐樂堅指，上周共錄得23宗爆發個案，超過一半在學校發生。（資料圖片/盧翊銘攝)

徐樂堅提到，上周共錄得23宗爆發個案，牽涉117人，其中13宗、超過一半在學校發生，其餘在院舍發生。他強調，「我哋未離開流感季節」，「只要有一點火頭」，就會在高危地方大爆發，提醒市民留意。

截至周三累計399宗成人嚴重或死亡個案

至於今季成人感染流感的嚴重或死亡個案，截至周三（26日），累計399宗，其中257人死亡；399人中，7成沒接種今季流感疫苗、7成患慢性病。兒童方面，維持錄得9宗流感相關的嚴重併發症個案，當中7宗未接種疫苗。徐表示，相關數字與新冠疫情前數字相若。

他提醒，北半球的流感仍然活躍，日本韓國仍於高水平，均主要流行甲型（H1）。不過他指美國雖然以甲一（H1）為主流，但甲三（H3）亦有一定比例，萬一流行病毒有所變化，定會影響本港流感季的趨勢和時長。