財政預算案2025｜旅發局撥款縮水近兩成　羅淑佩指可尋求商業贊助

【財政預算案2025】財政司司長陳茂波周三（26日）發表最新一份《財政預算案》，包括向旅發局撥款12.35億，並計劃飛機乘客離境稅增至200元。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（27日）表示，注意到旅發局已有足夠的儲備，並認為可尋求更多商業贊助，推出更多產品及活動。她又指，離境稅的金額相較機票價格低，加上鄰近同等機場也收取相近的費用，認為不會帶來影響。

對於內地動畫《哪吒之魔童鬧海》被質疑特事特辦，相反另一齣去年曾經上映的電影《何以鴉雀無聲》，最近卻被取消。商務及經濟發展局局長丘應樺強調，當局有既定守則審查電影。



▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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羅淑佩指旅發局有足夠儲備工作 冀更審慎使用資源

政府在2024/25財政年度向旅發局撥款15.2億元，25/26年度則減至12.35億，即縮減18.8%。文體旅局局長羅淑佩表示，注意到旅發局已有足夠的儲備，能夠繼續加強工作，並期望旅發局更加審慎使用資源，制定精準的宣傳策略。

羅淑佩又指，本港文體旅界持續向好，另外中央政府推出惠港措施，帶動訪港旅客增加，相信商界亦會表達支持，因此她認為旅發局可尋求更多商業贊助，推出更多產品及活動。

今年政府財政仍甚有挑戰性嘅時候，如果作為公營機構一員，旅發局本身有儲備，當然呢個時候應該攞儲備做部份工作，呢個係合理，旅發局亦都同意。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

離境稅增至$200 已參考鄰近同等機場經驗 料不影響旅客

對於政府計劃飛機乘客離境稅，由現時每位120元增至200元。羅淑佩指，離境稅的金額相較機票價格低，加上旅客預訂機票時，已收取相關費用，認為不會帶來影響。「唔會嚟到香港機場會突然收多一筆錢，令到旅客個感覺唔太好。」

羅淑佩又指，參考鄰近同等機場的經驗，所收取的費用與本港相近，旅客沒有因而卻步。她強調「最緊要係做好自己，令到嚟香港旅遊係物有所值。」

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《哪吒之魔童鬧海》特事特辦？ 丘應樺︰有既定守則跟隨

內地動畫《哪吒之魔童鬧海》票房在全球取得空前成功，並極速在香港上畫，被質疑特事特辦，惟去年曾經上映的電影《何以鴉雀無聲》，最近卻被取消。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，每套電影都設有機制審查是否合適，「喺不同情況，喺不同環境底下，或者收到不同理由或其他原因，係對電影作出審批。我哋係有既定守則作出跟隨。」

▼2月26日 財政預算案重點▼



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香港出口至美國的商品 只佔總出口量約0.1%

此外，美國宣布將會對中國進口的商品，徵收額外10%關稅，即累計20%。丘應樺指，早前因應美國加徵關稅，已向世界貿易組織作出申訴，需要時間研究策略。他又指，香港出口至美國的商品，只佔總出口量約0.1%，相信帶來的影響不大。