啟德體育園｜傳Lady Gaga新加坡開唱　羅淑佩：正爭辦不同活動

啟德體育園3月1日開幕。外界傳出新加坡或奪得美國流行樂巨星Lady Gaga的東南亞獨家主辦權，有意見認為香港在盛事舉辦上再次輸給新加坡。文化體育及旅遊局長羅淑佩今（28日）回應指，很多亞洲城市都正爭取不同活動，希望「落戶」，局方亦正「接觸緊」不同類型項目及大型盛事，惟基於商業考慮、商業習慣，現不會公布細節，重申啟德體育園的大型活動陸續有來。



商務及經濟發展局長丘應樺及文體旅局長羅淑佩出席財政預算案簡報會。（任葆穎攝）

美國流行樂巨星Lady Gaga 或將於5月在新加坡開演唱會，再次由新加坡取得東南亞獨家主辦權，有聲音認為繼早前無法邀請Taylor Swift（泰勒絲），香港又再錯失一大盛事。

文化體育及旅遊局長羅淑佩出席財政預算案簡報會，被問到政府有否嘗試爭取過主辦權，她稱得知該巨星在鄰近地方開演唱會，指這些事「好多時都會發生」，很多亞洲城市都正爭取不同活動，希望「落戶」。

她又指，啟德體育園將迎來不少大型活動，包括Coldplay演唱會、香港國際七人欖球賽，之後亦會有好久沒在港演唱的歌星、亞洲超級巨星等。她說，局方正「接觸緊」不同類型項目及大型盛事，強調陸續有來，但基於商業考慮、商業習慣，現不會公布細節，敬請市民期待。