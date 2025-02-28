啟德體育園｜傳Lady Gaga新加坡開唱 羅淑佩：正爭辦不同活動
撰文：吳綽詩
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啟德體育園3月1日開幕。外界傳出新加坡或奪得美國流行樂巨星Lady Gaga的東南亞獨家主辦權，有意見認為香港在盛事舉辦上再次輸給新加坡。文化體育及旅遊局長羅淑佩今（28日）回應指，很多亞洲城市都正爭取不同活動，希望「落戶」，局方亦正「接觸緊」不同類型項目及大型盛事，惟基於商業考慮、商業習慣，現不會公布細節，重申啟德體育園的大型活動陸續有來。
美國流行樂巨星Lady Gaga 或將於5月在新加坡開演唱會，再次由新加坡取得東南亞獨家主辦權，有聲音認為繼早前無法邀請Taylor Swift（泰勒絲），香港又再錯失一大盛事。
文化體育及旅遊局長羅淑佩出席財政預算案簡報會，被問到政府有否嘗試爭取過主辦權，她稱得知該巨星在鄰近地方開演唱會，指這些事「好多時都會發生」，很多亞洲城市都正爭取不同活動，希望「落戶」。
她又指，啟德體育園將迎來不少大型活動，包括Coldplay演唱會、香港國際七人欖球賽，之後亦會有好久沒在港演唱的歌星、亞洲超級巨星等。她說，局方正「接觸緊」不同類型項目及大型盛事，強調陸續有來，但基於商業考慮、商業習慣，現不會公布細節，敬請市民期待。
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