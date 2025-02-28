啟德開幕片段限3分鐘　羅淑佩僅稱有「house rule」 未解原因

啟德體育園明日（1日）開幕禮，規定傳媒只可直播約半小時的啟動儀式，之後的表演環節不得直播，並設3分鐘剪輯片段上限。文化體育及旅遊局長羅淑佩今（28日）在財政預算案簡報會，多次被問及有關安排原因，她僅稱此為主辦單位的「house rule」，並稱媒體有絕對權選取最佳內容去剪輯及播放。至於為何有此「house rule」，局長自始至終未有解釋。



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啟德體育園明日（1日）開幕禮不設現場直播，只限四間電視台同步於晚上9時半聯播剪輯片段。至於傳媒方面，採訪安排亦指明只能直播約半小時的啟動儀式，儀式後的表演均不得直播，只能拍攝後剪輯成不多於3分鐘的新聞片段。

文體旅局長羅淑佩在財政預算案簡報會上，多番被問到有關安排的原因，她未有正面回應。最後有記者再追問為何設限3分鐘、是否限制媒體編輯新聞的權力，羅表示，要澄清絕對觀迎傳媒拍攝，但主辦單位有「house rule」、「ground rule」，是為了方便傳媒拍攝及有預算，並稱大型活動有規定並非不常見。她又指，傳媒絕對有權選擇最佳內容來播出。

她重申，不現場直播、剪輯後即晚四台聯播的決定，是讓市民在合適時間，一氣呵成觀賞「最美麗、宏偉角度」的開幕禮。

國際大型盛事一般都會限制新聞片段篇幅和播放次數限，唯原因僅是保護高價投得播影權者的利益。啟德體育園開幕是全港盛事，開幕禮又是政府全權主辦，沒有播影權問題，究竟「3分鐘限制」的「house rule」為何而生，局長未有詳細解釋。