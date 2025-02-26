預算案︱旅發局獲撥款逾12億　羅淑佩：旅遊業是經濟增長重要支柱

【財政預算案2025】新一份《財政預算案》提出今年向旅發局撥款12.35億元，落實「無處不旅遊」的理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，預計可吸引額外約18.3萬旅客人次，帶來約14億元消費。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩今午在社交媒體上大讚《財政預算案》，又指旅遊業是經濟增長的重要支柱，亦是促進文化交流的橋樑，亦順道宣傳周六（3月1日）正式開幕的啟德體育園。她又指會確保文化多元化、體育發展及旅遊業振興取得更大成效，為香港的長遠發展奠定穩固基石。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左二）1月18日下午到啟德體育園主場館視察。（梁鵬威攝）

羅淑佩今午在社交媒體上發文指，2025/26年度《財政預算案》的「強化版」財政整合策略，既維持和改善民生服務，又嚴格管控公共開支。她又讚揚《財政預算案》在顧及香港競爭力及「用者自付」原則下，適度開源，靈活運用公共資源與市場力量，加速推動發展，為香港經濟和社會建設投資未來。

對於政府今年會向旅發局撥款12.35億元，羅淑佩表示旅遊業是經濟增長的重要支柱，有關撥款可用於推廣活動及開拓中東和東盟等新興市場，吸引更多過夜旅客訪港；再加上香港年底與粵澳共同承辦第十五屆全國運動會及殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會，羅淑佩預計屆時會吸引大量香港、內地及海外觀眾，促進本地經濟消費。

她續說，當局會積極推廣中華優秀傳統文化，與不同伙伴透過舉辦創意活動增強國民意識與文化自信，並結合傳統與現代元素，打造更多具有香港特色的文化旅遊項目。她又透露，當局正全力優化維港兩岸海濱，加上熊貓、賽馬等香港強項，希望可進一步吸引本地及外地旅客，豐富他們的旅遊體驗。

羅淑佩亦順勢宣傳本周六正式開幕的啟德體育園，她指當局正總動員籌備一場「盛大而精彩」的開幕表演，為本地及海外觀眾帶來難忘的時刻。她相信啟德體育園作為香港歷來最大型的體育基建，將成為舉辦大型體育、文化藝術及娛樂活動的重要場地，帶旺區內人流和消費，拉動盛事經濟。

+ 7

她又表示，啟德體育園的開幕活動會為「盛匯超級三月」揭開序幕，多項文化、藝術及體育活動將接踵而至，進一步鞏固香港作為國際盛事之都的地位。