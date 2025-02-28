撤2500元學生津貼　政府曾否諮詢學界　三方說法一文看清

新一份《財政預算案》提出取消2500元學生津貼，旋即引起不少家長及議員反彈，這項引起爭議的決定有否向學界諮詢，昨日財政司司長陳茂波、教育局局長蔡若蓮及教育界立法會議員朱國強有不同說法，《香港01》綜合三方的說法。



據我所知，教育局亦有同立法會裏面一啲教育界代表，大家都有溝通過嘅。 陳茂波

陳茂波表示，就取消學生津貼方面，據知教育局曾與立法會教育界代表溝通。(資料圖片)

財政司司長陳茂波昨日出席財委會時，回應取消2500元學生津貼問題，他指，新一個財政年度政府將削減2%開支，適用於政府各個政策局和部門，具體實行則交由局方和部門首長綜合情況決定。他續指，過程中教育局曾與立法會教育界代表溝通過，並指節約開支在任何一個範疇，都會有受影響人士，在財政比較緊絀情況下，希望大家理解。

政府當局（包括並不限教育局）從未就取消學生津貼，向本人諮詢意見；以往正式與非正式接觸，當局亦從未提及取消學生津貼。 朱國強聲明

教育界立法會議員朱國強發聲明，否認政府曾就取消學生津貼向他諮詢。(資料圖片)

教育界立法會議員朱國強隨後發聲明，強調政府當局，包括並不限教育局，從未就取消學生津貼，向其諮詢意見；以往正式與非正式接觸，當局亦從未提及取消學生津貼。

朱國強表示，促請相關政策局檢視及改善溝通機制，對於涉及重大公共利益的開支修訂，當局應當廣泛諮詢，包括聽取所屬界別議員的意見。

我哋唔會就特別措施去逐點問，因為呢個係唔容許。 蔡若蓮

教育局局長蔡若蓮表示，承認無就削減學生津貼諮詢學界。(資料圖片)

教育局局長蔡若蓮出席預算案記者會時，承認無就削減2500元學生津貼向學界諮詢，「我哋唔會就特別措施去逐點問，因為呢個係唔容許。」她指，只是就削減教育開支及共渡財政困難上有詢問過，大家有共識及明白清楚，「要減教育開支時，優先次序最唔可以減嘅係咩，我哋確實有問，例如朱國強議員，佢特別開心幼稚園教育。」