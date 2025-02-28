預算案｜取消2500元學生津貼　陳茂波：針對性不夠強、望家長理解

【財政預算案2025/財政預算案/公務員/凍薪】剛公布的下年度財政預算案提出取消毋需資產審查的中小學和幼稚園學生每年2500元津貼，引來教育界、家長強烈反彈。財政司司長陳茂波今早在一個英文電台節目中回應時指，預算案提出「強化版」的財政整合計劃，各部門作出檢討，教育局認為，現時不論經濟能力而發放2500元津貼，針對性不夠強，未必幫助到有需要人士，亦有其他補助協助有需要人士，希望家長可以理解。



財政司司長陳茂波26日發表新一份《財政預算案》（夏家朗攝）

陳茂波今早出席港台英文節目《財政司司長熱線》時，又被問及提出削減一萬個公務員職位時稱，政府意識到科技發展改變運作模式和生活方式，已分配資源並提供訓練，幫助各部門使用科技工具，提升工作效率、簡化及檢討工作程序，強調目標是維持各政府部門提供高水平公共服務，利用科技保持服務水平。

財政司司長陳茂波（夏家朗攝）

陳茂波：香港經濟最壞情況已過去

至於預算案估計本財政年度赤字為872億元，預計2025至26年度將下降至670億元。陳茂波表示，香港經濟最壞的情況已經過去，雖然地緣政治仍存在不確定性，但內地經濟正在增長，政府會努力吸引投資者和人才來港，增加經濟動力。

陳茂波說，財政預算案提出要減少開支增長，同時要增加收入，本港在招商引資等方面的工作取得一定成果，引進辦成立以來，已引進66家重點企業來港，下月將公布新一批重點企業名單，涉及10多家企業，預計連同早前引進的重點企業，未來數年會在香港合共投資近500億元。

他又稱，香港面對地緣政治緊張局勢，已嘗試加強與美國、歐洲等發達經濟體的貿易關係，認為不少海外國家仍對內地市場非常感興趣，香港可成幫助外資公司進軍內地市場；當局亦協助港商開闢中東和東南亞市場，有信心創造新商機。