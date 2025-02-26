財政預算案2025｜學生津貼2500元取消　涉中小學和幼稚園學生

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】現時政府向全港中學、小學及幼稚園學生，每學年提供2,500元免入息審查學生津貼。政府公布，今年9月起將取消為中小學和幼稚園學生提供2,500元學生津貼，預計每年節省20億元，而有經濟需要的學生可繼續透過各類入息或審查的資助計劃獲得協助。



香港社區組織協會今與基層一起觀看財政預算案直播，約40歲與兒子生活的王女士反對取消津貼，並指「一份綜援兩人用」生活拮据，更稱「小朋友已經好困難，乜都無得學，就算想學都無資源」。



▼財政預算案．學生津貼惹縮減憂慮▼



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消息人士指，教育局將會設立專責小組，檢視現時所有提供予學校的資助，於諮詢教育界意見後整合資助及調整發放安排。政府消息人士舉例，現時給予資助學校的資助多達二、三十項，有不少出現重疊，相信整合後可以節省數個百分點開支，學校不需要重複申請多項資助，強調有不少資助未被學校用盡。

過往2,500元的學生津貼不設資產審查，全港中小學、幼稚園及特殊學校學生，以所有學生（包括英基學校及私校）均可以領取。計劃由2020／21學年起恆常化，至今已連續發放5個學年。

前排穿綠衣的王女士因沒有工作簽證，正領取綜援。她反對取消學生津貼，稱「小朋友已經好困難，乜都無得學，就算想學都無資源」。（林子慰攝）

領綜援婦嘆惜：兒子想學都無資源

香港社區組織協會今與基層一起觀看財政預算案直播。對於政府今年九月將取消2,500元學生津貼，約40歲與兒子生活的王女士反對。她表示兒子在港讀書，特意來港照顧。幾年前與丈夫離婚後，因沒有工作簽證，無法領取在職生活津貼，只好領取綜援。她指「一份綜援兩人用」生活拮据，更稱「小朋友已經好困難，乜都無得學，就算想學都無資源」。

她指如此辛苦僅想親身照顧兒子，不想交由政府照顧，希望當局不要取消學生津貼，以及放寬工作簽證限制讓她賺取收入，令兒子有較好的生活及學習環境。

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▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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▼2月26日 財政預算案重點▼

