今起允許遙控泊車　陳美寶：在港泊車考功力　修訂貼近駕駛需要

運輸署今日（1日）起實施新措施，允許司機使用遙控泊車功能，但必須配備已獲運輸署批准的遙控泊車系統。運輸及物流局局長陳美寶表示，香港不少停車位十分袖珍，泊車很考功力，故相信今次修訂能更貼近實際駕駛需要。她又稱運輸署已制定相關技術指引和申請程序供業界參考，料獲署方批准後，保險業界一般亦會接受。



新修訂包括擴闊可在快速公路上使用的電動車輛種類，讓電動商用車輛可以毋需申請快速公路許可證，直接在快速公路上行駛。（運輸及物流局）

陳美寶今日在網誌中表示，多條與車輛構造與保障乘客和使用者安全的新修訂今天生效，其中一個焦點是允許司機使用遙控泊車功能。她稱香港土地資源珍貴，不少停車位都十分袖珍，相信大家可能看過一些考功力的泊車短片，刁鑽起來甚或要用天窗離開車廂，故今次修訂能更貼近實際駕駛需要，相信會獲得不少司機讚好。

她指，今天起獲運輸署批准使用遙控泊車系統的車輛，司機可以在車外使用手機或汽車匙扣等流動設備遙距控制車輛停泊及駛出；若遇到較窄車位，司機就可以先行下車再遙控泊車，在使用遙控泊車的整個過程中，司機都必須站在車外附近全程控制及監控車輛。

針對現有車輛能否啟動此功能，她稱運輸署已制定相關技術指引和申請程序供業界參考，車主可向他們的車輛代理或進口商查詢車輛型號有否配備遙控泊車系統，相信如運輸署批准使用有關系統，保險業界一般亦會接受。

有關擴闊可在快速公路上使用的電動車輛種類的附屬法例修訂，將有助引入更多車款的新能源汽車。（資料圖片）

至於放寬車輛停泊時視象顯示器可顯示資料方面的修訂，她說希望司機在拉緊手掣並完全停泊汽車後，例如充電、入油期間，顯示器不再只限顯示汽車導航、汽車或其裝備的現況的資料，更可以用來收發短訊或「煲劇」、「睇片」等，貼近用家需要，在安全的情況下盡用車輛功能。

有關擴闊可在快速公路上使用的電動車輛種類的附屬法例修訂，將有助引入更多車款的新能源汽車。（資料圖片）

陳美寶又說，今次修訂亦包括擴闊可在快速公路上使用的電動車輛種類，讓電動商用車輛可以毋需申請快速公路許可證，直接在快速公路上行駛。截至2024年底，已獲運輸署批核的國產純電動車型號共有152個，而其他地區的純電動車型號則有409個，該類車輛的類型評定的申請成功率達100%。

另外，政府修例規定私家車須設置兒童束縛設備供兒童乘客使用，並於今年11月生效。陳稱涉及8歲以下兒童傷亡個案的交通意外中約有一半發生在私家車，認為兒童束縛設備可在交通意外中有效保護年幼乘客，大幅減低死亡或重傷風險，歐盟、日本、新加坡等不少國家及地區都已有類似要求。