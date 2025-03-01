啟德開幕禮｜死線前換飛　樂迷專程中山來港睇騷　即晚返杭州

啟德體育園今日（1日）開幕，典禮於晚上6時半在主場館舉行，將會有3萬多名觀眾可以入場觀看開幕禮及表演，吸引了不少旅客。內地大學生今早從中山趕來香港，臨近截止換領門票時間約三時才抵達。他認為匆匆趕來十分值得，因為一直很喜歡香港音樂，曾嘗試搶購謝霆鋒啟德體育園演唱會門票，可惜失敗。他又指如果趕不及就打算在場外聽。



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「港漂」曾參與體育園演練 讚園內設備先進

門票今日下午3時截止換領，《香港01》今午約2時到現場查詢，得知仍有15%實體門票（即1,275張）尚未換領，當局將安排彈性處理，即下午3時後仍准許市民換票。而每位觀眾都可獲得兩張門票，其中一張是特別設計的紀念門票。

吳先生2時30分左右到場換領門票，他指前兩天都要在深圳工作，今日才有空從深圳來香港，若果趕不及前來，本打算放棄觀看，不過啟德體育館開幕意義非凡，希望能入場親身參與。

在香港居住了三年的「港漂」齊先生及太太今日前來換取門票，他們早前曾參與啟德體育園開幕前最後一次演練，二人認為啟德設備先進，很期待入場欣賞正式表演。陳先生認為開幕典禮表演長度適中，取票過程亦很順利。

內地大學生Jacky今早從中山前來香港，趕赴換取門票。（吳美松攝）

喜歡廣東歌 內地樂迷專程即日來回觀賞開幕禮

壓線入場的內地大學生Jacky今早從中山前來香港，在「小紅書」得知門票截止換領時間為下午3時，即加緊腳步，惟2時50分才到啟德站，最後3時左右跑到換領處。

Jacky需即晚返回杭州的大學，他認為趕來港看演唱會十分值得，因為他一直很喜歡香港音樂，曾嘗試搶購謝霆鋒啟德體育園演唱會門票，可惜失敗。他在換領門票時因輸入錯誤電郵地址，一度未能換取門票，最後在工作人員幫助下，才成功換取。