啟德體育園的前世今生　機場搬走到開幕歷27年　從歷史看「啟德」

【啟德體育園/啟德主場館/啟德機場】啟德機場結束歷史使命，關閉至今已有27年，而啟德體育園今晚（1日）舉行開幕儀式。經過政府長達10多年諮詢及研究後，一度荒廢的啟德機場舊址被賦予娛樂、體育及郵輪等使命，展開全新一頁。

時隔逾百年，「啟德」最初因住宅不足而誕生，而「啟德」的名字從何而來？在演變成啟德發展計劃，甚至在興建啟德機場前，清末民初的啟德又是怎樣？一切可由兩名商人說起，下文將詳盡講述啟德體育園的前世今生。



▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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啟德體育園佔地約28公頃 造價319億

啟德體育園佔地約28公頃，面積相當於1.5個維多利亞公園，或是1.2個西九文化區，為啟德機場舊址重建計劃的重點項目，造價達319億元，可謂是近年本港最大型的基建之一，落成後將成為大型綜合體育及休閒娛樂新地標，例如英國天團Coldplay將在今年4月率先舉行演唱會。

何啟及區德合資「啟德公司」 逾百年購得九龍寨城外地皮填海

在此之前，究竟啟德又如何得名？翻查資料，早於上世紀1911年辛亥革命期間，大量難民湧進香港，住宅需求突然大增，何啟及區德等多名華商，取其二人名字合資成立「啟德營業有限公司」，向港英政府申請在九龍寨城外的龍津埗頭進行填海工程，發展住宅區，並將填海區域命名為「啟德濱」。

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啟德公司因省港大罷工等原因倒閉 港英政府購入填海用地建機場

惟受到1920年代連串大型工潮及省港大罷工影響，陷入財困的啟德公司捱不住倒閉，住宅發展計劃也爛尾告終。其後港英政府趁機收購填海用地，並自行完成餘下的工程，啟德在1925年搖身一變成為「香港啟德國際機場」，從此開始長達73年的輝煌的歷史。

直至主權移交前的1996年，啟德機場已成為全球最繁忙的機場，全球客運量排列第三位、貨運量更榮獲首位，當年便處理共2,950萬名旅客及156萬噸貨物，成績相當驕人。同時因地理位置的獨特性，飛機在降落前必須從低空中穿過山丘及高密度樓房，因此啟德機場曾被封為「全球十大危險機場」。

啟德機場為幾代港人的集體記憶。（《七人樂隊》劇照）

啟德機場完成使命後一度荒廢 至2007年港府提「啟德體育城」計劃

其後香港國際機場（又名赤鱲角機場）完工，啟德機場終在1998年7月6日完成歷史使命，也為港人帶來不可磨滅的回憶，例如去年的賣座電影《九龍城寨之圍城》，便重現啟德機場的身影，巨型飛機在九龍城寨的低空掠過。

雖然啟德機場為香港留下一片珍貴的市區用地，理應加以善用，但礙於填海司法覆核，政府要再次重新規劃及公眾諮詢，啟德用地只能一直長期荒廢。時間推移至2007年，時任特首曾蔭權才提出「啟德發展計劃」，建議在啟德機場停機坪舊址興建「啟德體育城」，即如今落成的啟德體育園區。

2017年通過啟德體育園撥款 2019年動工 今晚正式開幕

不過政府的前期工程仍然耗時約10年，建築署先在2009年聘請顧問研究技術可行性，於2012年完成初步研究後，民政事務局再於2013年邀請私人企業提交意向書，再向立法會提交文件及討論，期間亦要展開公眾諮詢活動，最終立法會於2017年通過啟德體育園的撥款申請，並在2019年正式動工。

如今，橫跨逾100年的啟德在卸下航空的任務後，再次被賦予娛樂、體育及郵輪等使命，展開全新的一頁。當中的啟德體育園便在今晚舉行開幕儀式，日後將舉辦全球性的體育盛事，或吸引國際巨星來港開騷，繼續為港人帶來回憶，讓我們一同見證啟德的未來。