啟德體育園開幕｜逾半數觀眾未換門票　體育專員︰實體票非實名制

啟德體育園周六晚上（3月1日）舉行開幕典禮，政府今日（28日）舉行跨部門傳媒簡報會。體育專員蔡健斌公布，，昨（27日）換票首日，已有約3,500張實體門票被換領，現仍有約57%門票未被換領。他呼籲已購票人士盡快換票，亦提醒觀眾禁止攜帶專業攝影器材及超過35厘米的雨傘入場，飲品方面只有「水樽」可放在館外的置物架上，其他膠樽或杯裝奶茶等飲品會即時處理。

蔡健斌又指，雖然公開售票時採實名制，但換領的實體門票並非實名制開，容許贈予家人，並強調受《公眾娛樂場所條例》規管，如發現炒賣門票的情況，當局可向炒家提出檢控。至於為何不在門票印上姓名或以科技作出識別？他則解釋需考慮到贊助商分發門票予客戶。



▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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禁止攜帶三種物品︰專業攝影器材、超過35厘米的雨傘、水樽及飲品

啟德體育園開幕典禮共有8,500張門票公開發售，成功搶票的市民，必須在明午3時正前，到啟德體藝館換領實體入場門票。體育專員蔡健斌表示，昨日已有3,500張門票被換領，佔公眾門票的43%，並呼籲餘下的市民盡快換票，避免開幕前換票耽誤進場時間。

蔡健斌提醒，觀眾禁止攜帶專業攝影器材及超過35厘米的雨傘入場，若帶了專業攝影器材，可選用現場的收費儲物服務寄存，並建議改帶「縮骨遮」。飲品方面，他又提到只有水樽需要放在館外的置物架上，即棄膠樽應丟棄在旁垃圾桶，若職員發現半杯奶茶等飲品，也會即時丟棄處理。

換領日期及時間



．2月27日（周四）正午12時至晚上10時

．2月28日（周五）正午12時至晚上10時

．3月1日（周六）上午9時至下午3時



啟德體育園日後舉辦大型活動不會開放停車場

蔡健斌並呼籲觀眾乘坐公共交通工具，強調啟德體育園舉辦大型活動期間，也不會開放停車場。他解釋，由於活動涉及數以萬計的觀眾，對毗鄰道路的交通負荷巨大，故避免發生排隊輪候泊車位，以及司機不斷兜圈尋找泊車位，只會在平日開放停車場。

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩指，根據過往演練的經驗，全部觀眾可在40分鐘內離開園區，甚至能立即坐上港鐵離開。她提醒觀眾可安裝「離場易APP」，平台會即時發布資訊，提供簡易的地圖介面，並分別以綠黃紅等顏色，顯示現場順暢至擁擠的程度。

觀眾可安裝「離場易APP」取得資訊。（黃浩謙攝）

門票容許送贈家人 若發現炒賣可按條例提出檢控

至於黃牛票方面，蔡健斌舉例指，若市民成功購票後，發現沒時間觀看開幕儀式，容許送贈給家人。他強調實體門票並不是實名制，但由於啟德體育園受《公眾娛樂場所條例》規管，如發現炒賣門票的情況，當局可向炒家提出檢控。

不採用實名制因牽涉到贊助商 門票或分發予客戶

被問到會否考慮在門票加入姓名或透過科技作出識別。蔡健斌說︰「長遠究竟會唔會有唔同方法，無論實名好，或電子方法好，呢啲我哋永遠可以去諗。但我哋要因應每一個節目嘅安排，因為往往有時牽涉到贊助商，贊助商可能會將門票分畀客戶，所以係咪一定做得到實名？呢啲要主辦單位同贊助商溝通咗先可以決定。」

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