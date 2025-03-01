啟德體育園開幕禮｜安檢順暢　行李寄存索價80元　深圳旅客稱偏貴

啟德體育園今（1日）正式開幕，典禮於晚上6時30分在主場館舉行，預計將有3.3萬名觀眾入場觀看。下午約4時，大批市民已到達啟德體育園門外等候入場。有首次前來體育園的內地旅客稱，期待觀看容祖兒的表演，又認為場館很大，感覺「挺煥然一新的」。



有內地旅客帶同行李箱到場，最終要支付80元將其存放於寄存區內，但認為安排合理，「每一件大型行李都安檢的話，如果很多人都帶的話，可能會導致安檢的流程變慢」。



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《香港01》記者今日下午3時許從港鐵宋王臺站步行到啟德體育園，沿路有指示牌指示方向，全程需時約10分鐘。

啟德體育園開幕禮於傍晚6時半開始，原定安排觀眾四時半入場，現場所見，大會提早半小時、約四時已讓觀眾進場，部份人陸續入內，亦有人停留在門外拍照打卡。場外安檢通道運作暢順，有安檢通道未有人使用，未見有大排長龍的情況出現。

來自深圳的李小姐，獨自來港旅遊兩天。她說，今天首次來到啟德體育館，最期待觀看容祖兒的表演和5樓的視覺觀景。(董素琛攝)

深圳旅客期待看容祖兒表演 讚場館大「煥然一新」

來自深圳的李小姐，獨自來港旅遊兩天。她說，今陣首次來到啟德體育館，最期待觀看歌手容祖兒的表演。她認為此處的場館很大，笑言：「挺煥然一新的」。她說，自己從港鐵啟德站行到場館需時約10分鐘，「我見小紅書上面話好遠，我自己覺得好近」。她又說，沿途指示清晰，感到方便。

居於元朗、來觀看開幕禮的市民蔡先生稱，今早約9時已來到體育園附近，「兜吓個圈囉，適應吓環境」。他說，沒有特別期待看到的表演，「湊下熱鬧咋喎」。他又說，這次是他首次來到啟德體育園，「（在香港）第一次見到咁大嘅場館」。

另一位來自深圳的遊客李小姐，今早約9時來到香港。她攜同行李箱來到啟德體育園，最終要花費$80儲放於園內寄存區。（黃浩謙攝）

記者在現場所見，仍有不少人帶同水樽到場，門外的自助儲存架近乎放滿。(董素琛攝)

不少人持水樽到場 須放館外自助儲存架

體育專員蔡健斌早前表示，開幕禮不准攜帶專業攝影器材、水樽（包括空樽），以及超過35厘米的長雨傘入場。記者在現場所見，仍有不少人帶同水樽到場，門外的自助儲存架近乎放滿；亦有內地旅客帶同大型行李到場，最終要存放於寄存櫃中。

來自深圳的遊客李小姐今早約9時來到香港。她攜同行李箱來到啟德體育園，最終要儲放於園內寄存區。她說，來之前已知道不可以帶大型行李，但稱「想要順便來香港逛一下，然後想要買一些東西」，故仍決定帶同行李箱來到此處。

於寄存區儲放的每一件物品索價80元，被問及會否覺得很貴，她說「總體來說是要比內地的還要貴很多 」；但她指要地方性質，認為此價格以香港體育館而言還算可以。她又認為，場館不准帶大型行李的安排合理，指若很多人都帶大型行李的話，會為安檢造成麻煩，「每一件大型行李都安檢的話，如果很多人都帶的話，可能會導致安檢的流程變慢」。