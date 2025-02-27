啟德體育園開幕禮｜城巴3.1開5條特別路線　接散場客往屯門等地區

啟德體育園周六（3月1日）舉行開幕禮，城巴表示，當日將開辦5條特別路線，方便觀眾完場後前往九龍市中心、將軍澳、屯門、中西區及東區等，包括SP2、SP5B、SP9、SP10及SP11。城巴又指正計劃於大型活動舉行期間，開辦直達機場及陸路口岸的專營巴士路線，及於啟德體育園門外增設巴士站，安排日常巴士路線停靠體育園以帶動園區人流。



城巴表示，將於本周六3月1日開辦5條特別路線，包括SP2、SP5B、SP9、SP10及SP11，方便市民及旅客欣賞啟德體育園開幕典禮後前往九龍市中心、將軍澳、屯門、中西區及東區。上述特別路線更將連接城巴主要巴士轉乘站並提供轉乘優惠，包括屯門公路、將軍澳隧道及香港島等。

城巴指一直積極關注大型活動後旅客的跨境需求，將繼續與相關部門保持密切溝通，計劃開辦由啟德體育園直達機場及港珠澳大橋香港口岸的巴士服務，以方便海內外旅客在啟德體育園欣賞賽事或演唱會後，將能乘搭城巴直達目的地。

城巴稱，現時城巴多條路線包括城巴機場快線A25、過海路線608及鐵路接駁路線22M均駛經園區，城巴正探討在承啟道及承豐道增設巴士站的可行方案，便利市民於啟德體育園內上落巴士。