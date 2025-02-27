啟德體育園開幕禮｜實體門票非實名　網上再現黃牛飛$600至$1500

興建六年的啟德體育園將於3月1日開幕，開幕禮的8,500張公開門票早前全數售罄。過千名成功購票人士今午（27日）到啟德體藝館換領實體票，票上沒有購票人士的身份資料。現場未見「黃牛黨」兜售，網上交易平台就有人放售門票，由原價10元炒至600至1,500元，賣家或觸犯《公眾娛樂場所條例》。



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開始領票兩小時後 有過千人到場

啟德體育園開幕禮在主場館舉行，共有3.36萬張門票，其中8,500張門票早前於城市售票網公開發售，開售約半小時售罄。售票採用實名制，成功購票人士今日起至周六，憑具名的電子換領券及身份證明文件，到啟德體藝館換領實體門票，上面沒有標示購票者身份。

Carousell下午起有黃牛票 最貴1500元一張

門票中午起供換領，有過千人到場。換領後不出數小時，網上交易平台Carousell下午有人放售門票。門票每張原價10元，「黃牛票」600元起跳，最貴一張索價1,500元。賣家聲稱兩張連位，如果一次過購買兩張可以議價。

炒賣啟德體育園任何門票屬違法

門票公開發售當日（21日），網上已有炒賣情況，更有人以天價1800元放售原價10元的門票。文化體育及旅遊局局長羅淑佩曾表示，就炒賣情況聯絡警方，又指市民換票贈予家人則不構成炒賣。局方後來再指，啟德體育園受《公眾娛樂場所條例》規管，任何人以高於門票定價出售「黃牛飛」即屬違法，定罪可罰款2,000元。

警方曾拘3人 有人涉訛稱手持門票

警方亦於24日以涉嫌企圖詐騙拘捕3人，指他們在網上以100至2000元出售門票的電子換領券，其中兩人根本沒有門票，另一人的的換領券未知是否有效。

文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌曾指，電子換領券是具名的，換領實體票時會核對兌換者身分，若資料不脗合將無法兌換門票。因此，若於非官方的網上渠道購買得來的電子換領券，將無法兌換實體票。