今日新聞8分鐘｜保安懶理老婦撼玻璃流血｜澤連斯基訪白宮爆罵戰

方大同去世｜積極態度面對頑疾5年 2.21早晨安詳去世 終年41歲

香港歌手方大同於2月21日早晨去世，終年41歲。方大同建立的獨立音樂廠牌賦音樂今日（1日）在微博發文指，方以積極的態度面對頑疾5年，並於2月21日平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想，指「他所留下的音樂與圖畫小說是永恒的精神財富」。​

車cam︱將軍澳女擸菜刀斬車窗 疑餐廳偷刀後 圖登兩車事敗劈車

網上瘋傳一段車cam影片，在將軍澳調景嶺善明邨對開，一名身穿羽絨外衣、戴口罩的女子，手持一把懷疑菜刀，猛劈向一輛停泊在路邊的私家車。私家車上當時有人坐在駕駛座，隨後打開車門，將該名女子推開。女子繼續高舉菜刀與對方對峙。影片至此結束，未有交代事件來龍去脈。警方證實於周三（26日）下午拘捕一名女子，據悉與司機互不相識，案件已於周四（27日）提堂。

有片︱堅尼地城19歲醉娃墮海 青年落水拯救 同由消防救起送院

今日（28日）晚上7時10分，堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，卑路乍灣臨時巴士總站附近，一名女子懷疑醉酒失足墮海，驚動保安報案。一名青年見狀見狀跳海欲拯救少女，最終兩人均由趕至的消防救起，再由救護員送往瑪麗醫院治理。

據了解，19歲姓楊女事主當時醉酒，不慎失足墮海；熱心救人的青年則姓江（22歲）。有途人拍下影片，見到有水警及消防用快艇救起兩人，當中有人不斷呼叫「消防」，指救人青年將手機及耳機遺落，並上前交還。亦有目擊者在社交平台上載照片，指跳入水中救人的消防員「全身濕透」。

有片｜大帽山深夜車聚 兩男疑為女講數再鍊車 群眾叫囂驚動警方

大帽山深夜驚現近百車友車聚，有車會會長及副會長爆發口水戰，之後更上演「賽車大戰」。網上瘋傳多段相關影片，可見扶輪公園停車場內停泊多部車輛，水泄不通，車龍綿延至大帽山道入口。兩名均染金髮、駕駛本田私家車的年輕男子站在場中央爭論，半百人圍觀。兩人疑為女「講數」，有人直斥「我當你兄弟，你當我契弟」，對方反駁「你都冇當我兄弟」，圍觀者亦笑稱「當你襟兄弟呀」，更拍下影片揚言要標註（Tag）事件女主角。兩男後來即席「鍊車」，死氣喉聲及群眾叫囂聲響徹夜空，曾驚動川龍居民報警。有片段見到警方到場了解。

啟德體育園開幕典禮重溫｜場內鼓舞飛揚 李家超：香港再沖上雲霄

斥資319億元、興建六年的啟德體育園今日（1日）正式開幕，當中主場館容納5萬人，配備可開合的頂蓋、可轉換的舞台位置與座位配置，可供舉辦音樂會等各類大型文娛活動。開幕典禮傍晚6時半在啟德主場館舉行，行政長官李家超致辭時表示，懷著興奮期待心情，一起見證啟德體育園開幕，形容是世界級香港新地標。他指，一百年前本港在啟德首次試飛新翼機，啟德機場隨之誕生，現在全新體育園開幕，香港又一次沖上雲霄，再創高峰。

鑽石山老婦頭撼玻璃流血 途人施援 斥保安「翹埋手」拒供急救包

鑽石山今日（28日）發生長者受傷意外，一名老婦欲進入啟鑽商場時，懷疑未察覺商場門口透明玻璃，兜頭撼向玻璃，再整個人反彈後腦著地流血。在等候救護車期間，有持急救員資格的途人上前為老婦進行初步檢查，老婦其後被送往伊利沙伯醫院治理。

施救的途人張先生向《香港01》表示，當時他曾向在場保安員索取急救包，惟被拒絕，對方以「已經報警，等救護員嚟」等理由推搪；其間有街坊聽到保安員正商討事發範圍是否商場範圍，有市民看不過眼，「圍插」保安員「冷處理」，形容他們「翹埋雙手」。房屋署回覆指，事發保安員未有察覺傷者流血，由於需要控制現場秩序，因此未有離場取用急救箱，就事件已向管理公司提醒，檢討培訓有關員工。

澤連斯基訪白宮爆罵戰不歡而散 美媒：特朗普下逐客令

美國媒體2月28日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日訪問白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面，期間二人在記者面前爆發激烈的言語衝突。據報道，特朗普之後與其團隊商討，認為澤連斯基「不適合進行談判」（not in a place to negotiate），他其後指示國務卿和國家安全顧問轉達信息，要求澤連斯基及其團隊離開白宮。

聖保羅書院一名中五學生杭州交流期間不幸身故 校方︰惋惜和難過

聖保羅書院一名中五學生在內地杭州參加交流活動期間死亡。該校職員今早（1日）確認消息，聲稱為「不幸身故」，全校對此感到惋惜和難過惟暫時未交代詳情。《香港01》亦正向教育局了解事件。

有片｜葵青貨櫃碼頭兩貨船疑相撞 3貨櫃墮海擊起水花

葵青貨櫃碼頭周五（28日）晚上發生海事意外。網上流傳一條片段，見到兩艘貨櫃船位處貨櫃碼頭近岸海面，其中一艘藍色船身的貨船，疑遭另一艘粉紅色船身的貨船攔腰撞上，令3個貨櫃掉落海，其後粉紅色貨船緩緩退開。海事處指，3個墮海貨櫃已全部撈起，目前正跟進事件，事件沒有造成傷亡及溢油。

西灣河太安樓再有夾公仔店遭殃 分店主店接連遭淋紅油扑爆機

西灣河太安樓再有夾公仔店遭刑事毀壞，被破壞店舖正是昨日（28日）被扑夾公仔機的其中一店的主店。今日（1日）凌晨4時許，警方接報上址1間夾公仔店多部夾公仔機損毀。人員到場，證實門口2部夾公仔機玻璃遭扑爛；另外，店舖的招牌、門簾、門口1部夾公仔機，以及對開地面遭淋紅油。

25歲九巴男職員疑偷拍空姐裙底被捕 九巴﹕涉事員工已被停職

今日（28日）網上流傳，一名身穿懷疑是九巴外套的男子，在沙田一個巴士總站內接受警方調查的照片，旁邊站着一名身穿空姐制服的女性，有網民懷疑該男子涉嫌偷拍空姐被拘捕。

警方表示，今日（28日）凌晨約1時半接獲報案，指一名男子懷疑在沙田正街一巴士站以手提電話偷拍一名24歲女子的裙底。及後，經人員初步調查，姓朱（25歲）男子「非法拍攝或觀察私密部位」被捕。據了解，被捕男子與女事主並不相識，他現在已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。案件交由沙田警區刑事調查隊第一隊跟進。

九巴表示，十分重視員工操守，絕不容忍任何違法行為，涉事員工已被停職。本公司會配合警方調查，並根據調查結果嚴肅跟進。