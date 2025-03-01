啟德體育園開幕禮｜有區議員網上直播　江旻憓甄子丹劍擊表演流出

啟德體育園今晚（3月1日）舉行開幕儀式，傳媒僅可直播啟動儀式，不過網上社交平台卻有零碎的直播片段，西貢區議員陳志豪便分開直播容祖兒演唱《越唱越強》、李宇春演唱《和你一樣》、江旻憓對甄子丹劍擊表演等。其實觀眾可否自行在場內直播？早前文體旅局曾表示不作鼓勵，指目前本港各大表演場館也不准直播。



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傳媒只准直播25分鐘啟動儀式 只能用作新聞報道用途

啟德體育園準時在傍晚6時半開幕，不過市民不能觀看直播，傳媒只准許在特定的拍攝區域，直播至啟動儀式完成，時長約為25分鐘，可用作新聞報道用途。惟在啟動儀式完成後，傳媒不得再繼續直播，大會也不會提供音訊，拍攝的片段剪輯後不能夠多於3分鐘。

網上社交平台陸續有零碎的直播片段 但觀看人數不多

傳媒直播結束後，網上社交平台卻陸續有零碎的直播片段。翻查該用戶資料，原來是西貢區議員陳志豪。截至晚上7時半，他已直播歌手容祖兒演唱《越唱越強》、內地歌手李宇春演唱《和你一樣》、巴黎奧運女子重劍金牌江旻憓對演員甄子丹劍擊表演、張杰演唱《最美的太陽》等。

不過觀看人數並不多，高峰期只有15人，而根據其拍攝角度可估計，陳志豪身處「山頂」一帶位置。

西貢區議員陳志豪直播啟德體園開幕禮。（資料圖片）

觀眾可否直播？ 羅淑佩不作鼓勵︰各表演場館也不准直播

早前文體旅局局長羅淑佩表示，期望為市民提供「最緊湊、鏡頭角度最佳、一氣呵成」的版本，因此決定錄播開幕禮。至於觀眾可否自行在場內直播？她則不作鼓勵，指目前本港各大表演場館也不准直播，又稱長時間高舉手機會影響其他觀眾，相信屆時如發生相關情況，工作人員會上前阻止。