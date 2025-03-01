啟德體育園開幕｜東莞粉絲專程來港支持樊振東　盼聽偶像唱廣東歌

啟德體育園今日（1日）開幕，典禮於晚上6時半在主場館舉行，大會於4時安排觀眾入場。今次開幕禮演出陣容鼎盛，包括巴黎奧運乒乓球男單金牌樊振東等，有粉絲今早專程從東莞來港，並帶備應援物支持偶像，又說除了想看樊打乒乓球，更希望他講粵語、甚至唱粵語歌，「畢竟佢係大灣區人，我哋一直想聽佢講粵語，好期待！」



自製海報等應援物撐場 粉絲稱盼樊振東講廣東話

李小姐今早從東莞來港，專程到場觀看開幕典禮及表演，說希望支持偶像樊振東，並透露會即日離開。她說，自從巴黎奧運開始喜歡樊，欣賞他具體育精神，又指今日除了想看他打乒乓球，更希望他講粵語、甚至唱粵語歌，「畢竟佢係大灣區人，我哋一直想聽佢講粵語，好期待！」她特意帶備相機，又自行訂製周邊禮物，在現場派發予其他粉絲。同行的林小姐則帶備了自製海報及應援物。