啟德開幕禮｜最愛煙火表演　有人因子困倦早離場　下回看Coldplay

啟德體育園今日（1日）順利完成開幕儀式，大部份入場觀眾都對表演感到滿意，無論是結幕的煙火表演或是歌手演出等。不過有部份觀眾提早離場，亦有指出前後聲音有重疊，認為主場館音響有待改善。



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啟德體育園開幕典禮及表演晚上6時開始，至晚上8時30分左右完結。不過在晚上7時45分左右，即明星劉德華登場前，已有觀眾提早離場。

有觀眾滿演整體表演 惟指音響前後有疊聲

觀眾萬小姐表示，對於今晚表演整體滿意，不過她身處得包箱音響表現有待改善，前後聲音有重疊。同行的曹小姐亦有同感，不過她也覺得整個表演都令人滿意，尤其最喜歡臨近尾聲時的煙火表演。

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王小姐及李小姐則坐在較遠位置，她們認為今晚美中不足的是場內屏幕不太清晰，加上她們坐的位置較遠，不太能看清台上演出。不過王小姐認為未有太影響觀感，而她最喜歡的是歌手MC張天賦的表演。

有人最喜歡江旻憓對甄子丹劍擊比賽

另外韓先生因為兒子感到睏倦而提早離場，他對今晚的表演十分滿意，又認為啟德體育園代表了香港其中一個面向；亦購買了Coldplay門票，屆時會再在主場館欣賞演唱會。他的兒子Tony就表示，最喜歡看江旻憓對甄子丹的劍擊比賽。

居於深井的劉生和劉太下午約2時已來到啟德體育園附近，兌換入場券。他們認為，場館內的座位夠闊落，音效和燈光均做得好。劉生特別提到喜歡甄子丹及江旻憓的表演，「可以睇到世界級嘅冠軍明星都好開心」。談及會否為江旻憓勝出而感到驚訝，他笑言不會，「可能大家都係半表演半比賽咁嘅形式，都係娛樂至上」。

他們稱打算在外面用膳後再回家，被問及為何不光顧場內小食亭，劉太坦言因價錢較貴。他們都說想再來場館看表演，劉太更笑言已花費約4千元購買Coldplay演唱會門票，屆時將再來到場館。

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居於紅磡的黃小姐今天約六時三十分才來到場館，稱來到的時候表演已經開始。她認為現場表演做得較想像中好，對劉德華出場表演感到驚喜，「因為網上冇消息佢會過嚟」。她又說，以往曾到過亞洲博覽館及紅磡體育館，認為啟德主場館較這兩個場館大、燈光亦較好。被問及以後會否再想來看表演，她說「一定會啦」，又打算於日後再來看演唱會。