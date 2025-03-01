38歲越南返港男子染麻疹　傳染期到體院餐廳　衞生署設熱線供查詢

一名38歲男子二月初到越南返港後出疹，病人於本周三求醫，確診感染麻疹，並列為外地輸入個案，目前仍然留院，情況穩定。衞生防護中心指，他在傳染期、即2月22日至25日期間曾到訪香港體育學院餐廳，中心已設立熱線，供曾到訪學院餐廳的人士查詢。



衞生署衞生防護中心指，正調查一宗由外地傳入的麻疹個案。(資料圖片)

二月初曾到越南 月底出現病徵

衞生署衞生防護中心指，正調查一宗由外地傳入的麻疹個案，患者是一名過往健康良好的38歲男子，他在上周六（2月22日）起出現腹瀉，3日後出疹。

他於2月26日到伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入院接受隔離治療。他的臨床樣本經檢測後，對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人現時仍然留院，情況穩定。他的家居接觸者目前沒有病徵。

中心流行病學調查顯示，他曾於潛伏期內，即2月3日至8日到過越南，由於他在港期間沒有接觸麻疹感染者，故此列為外地輸入個案。他的同行人士目前沒有病徵。

中心續指，他於傳染期內曾在香港體育學院逗留，中心會與學院保持緊密聯繫，跟進與該個案有接觸的人士。他在2月22日至25日期間亦曾到訪香港體育學院餐廳，中心已設立熱線，供曾到訪學院餐廳的人士查詢。