麻疹｜越南、菲律賓持續現爆發　衞生防護中心提醒外遊前接種疫苗

衞生署衞生防護中心今日（27日）指出，美國德克薩斯州最近爆發麻疹，自今年1月底以來已錄得至少124宗麻疹個案，超過八成影響18歲以下兒童，包括一宗死亡個案；鄰近國家包括越南及菲律賓持續出現麻疹爆發。中心指鑑於近期部分海外國家的麻疹個案呈上升趨勢，提醒市民外遊前應確保完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低感染風險，強調接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。



衞生署衞生防護中心今日（27日）指，鑑於近期部分海外國家的麻疹個案呈上升趨勢，提醒市民外遊前應確保完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低感染風險。（資料圖片／深圳市衞生健康委員會）

美國德州超過八成患者18歲以下 一學童死亡

衞生署衞生防護中心指，關注到美國德克薩斯州最近爆發麻疹，自今年1月底以來已錄得至少124宗麻疹個案，主要涉及未曾接種麻疹疫苗或疫苗接種史不詳的人士，超過八成影響18歲以下兒童，包括一宗沒有接種麻疹疫苗的學齡兒童死亡個案。中心已主動聯絡美國衞生當局了解當地情況。

衞生防護中心總監：港面對輸入及社區傳播潛在風險

衞生防護中心總監徐樂堅強調，香港作為國際旅遊頻繁的城市，仍面對輸入麻疹病毒及其在本地社區進一步傳播的潛在風險。少數未完成接種麻疹疫苗的人士，例如非本地出生人士，包括新移民、外傭、海外僱員及來港升學人士，仍有機會受感染，並把麻疹傳播給其他未具備麻疹免疫力人士，例如一歲以下尚未接種第一劑麻疹疫苗的幼兒。

衞生署衞生防護中心今日提醒市民外遊前應確保完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低感染風險。（資料圖片／美國疾病控制和預防中心）

籲1967年後出生而未打疫苗市民到麻疹流行地區前應接種疫苗

徐樂堅補充，在1967年前出生的市民，由於當時麻疹在全球多個地方及香港仍屬風土病，故可視為透過自然感染而對麻疹具備免疫力。他呼籲1967年或以後出生而尚未完成接種兩劑麻疹疫苗或對麻疹疫苗接種史不詳的人士，盡快諮詢家庭醫生以完成接種，以確保市民對麻疹有足夠保護力。

計劃前往麻疹流行地區的市民，應及早檢視自己的疫苗接種紀錄及病歷，若以往未經化驗確診感染麻疹，以及從未或不確定曾否接種兩劑麻疹疫苗，應在出發前最少兩星期諮詢醫生接種疫苗。

麻疹潛伏期為7至21日 現發燒、皮膚出現紅疹等病徵

麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠迫的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

衞生署衞生防護中心今日（27日）指，鑑於近期部分海外國家的麻疹個案呈上升趨勢，提醒市民外遊前應確保完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低感染風險。（資料圖片）

本地出現大型爆發麻疹風險偏低 今年暫未有確診個案

就本港目前情況，徐樂堅表示，在「香港兒童免疫接種計劃」下，透過衞生署轄下的母嬰健康院及學童免疫注射小組提供的免疫接種服務，整體免疫接種覆蓋率一直維持在非常高水平。

他又稱，根據小學學童的免疫接種覆蓋率及衞生署定期進行全港免疫接種覆蓋調查顯示，兩劑麻疹疫苗接種的整體覆蓋率一直維持在95%以上，而本地麻疹病毒抗體的血清陽性率反映絕大部分香港市民對麻疹已有免疫力。整體而言，目前本地出現大型爆發麻疹的風險偏低，今年暫時亦沒有錄得麻疹個案。