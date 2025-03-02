香港恐龍化石｜恐龍會客室開幕兩月吸4萬客　可近觀專家修理化石

香港去年首度發現恐龍化石。發展局局長甯漢豪今日（2日）在網誌介紹香港文物探知館的「恐龍會客室」的設施及各項公眾活動，更指會客室開幕兩個月有超過4萬人次參觀。



去年10月，香港首次有恐龍化石出土，化石其後在「恐龍會客室」展出。會客室內設有「清修區」，市民能近距離觀看中國科學院古脊椎所專家和工作人員清修恐龍化石，安排亦是是香港首次。

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古脊椎所化石修理技術員何思財表示，發掘化石後，必須小心將每件化石周邊的岩石清除，露出化石，以便下一步科學鑑定。他以一件含恐龍化石的岩石作示範，先用錘和稱為「簪子」的鑿作為工具，鑿除較厚和離開化石較遠的岩石，再用氣動筆小心清除貼近化石表面的岩石，以了解化石的真實大小和形態。

何思財說最理想是在岩石樣本中，找到較為完整的恐龍骨骼化石，有助辨別是屬於恐龍哪個身體部位，甚至恐龍的種類和習性。

古脊椎所化石修理技術員何思財。（發展局圖片）

古蹟辦總文物主任蕭麗娟則指，公眾在「會客室」內不單可以一探赤洲恐龍化石的面貌，還可以認識香港的古生物化石，例如水生動物介形蟲和菊石，以及同屬恐龍時期的植物化石。

古蹟辦總文物主任蕭麗娟。（發展局圖片）

古蹟辦邀請了本地古生物復原畫師，在古脊椎所專家的指導下，創作與赤洲恐龍化石年代相近的中國恐龍復原圖和足跡，以及白堊紀全景圖，點綴「恐龍會客室」和香港文物探知館庭院的玻璃幕牆。此外，古蹟辦與本地繪畫師聯手創作貓館長與恐龍，以及恐龍化石插圖，並推出以恐龍為主題的紀念品，例如利是封、襟章、匙扣等。

香港文物探知館庭院玻璃幕牆上的白堊紀全景圖。（發展局圖片）

「恐龍會客室」設有團體預約導賞服務，並在周末及公眾假期提供公眾導賞服務，費用全免。而為增進公眾及學生對古生物的認識和興趣，古蹟辦與漁護署已開展9場恐龍及古生物公眾講座、中小學到校科普活動和一系列有趣的工作坊，例如「手繪恐龍圖案曲奇」工作坊、「古生物大觀園」手工藝工作坊和「化石小偵探」古生物工作坊。

古蹟辦與漁護署會聯同中國科學院古脊椎所，以及香港、內地和其他地方的專家及研究機構合作，推展恐龍化石清修工作和研究，以鑑定赤洲恐龍的種類和習性，探索香港遠古時期的古生態面貌。相關研究發現將進行專家論證，最終的研究成果會在學術期刊上發表。