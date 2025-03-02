蕭澤頤：青少年對警隊信心增強　去年「大學招募快線」增3成申請

警務處與TVB無綫電視今（2日）舉辦「TVB x 少年警訊慈善開年籃球友誼賽2025」。警務處處長蕭澤頤致辭時指，警隊在青少年工作方面成效顯著，去年「警察·大學招募快線」收到的申請增加超過3成；而青少年對警隊表現的評分，也比2021年上升接近4成，反映青少年對警隊信心明顯增強。



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友誼賽今日在銅鑼灣警官會所室內籃球場舉行，蕭澤頤及無綫電視助理總經理(企業傳訊)黃德慧主持開球禮。賽事為「少年警訊」及「無綫電視暨職藝員愛心基金」籌款，共籌得港幣150萬元，善款將會用於支持青少年發展及支援弱勢社群，活動吸引了約250名觀眾到場觀賞。

蕭澤頤在致辭時表示，「少年警訊」成立51年以來，首次與藝員明星合作，以慈善籃球友誼賽這個嶄新而健康的方式，推廣「少年警訊」計劃。他指警方一向在青少年工作方面投入很多資源，積極舉辦多元化活動，吸引青少年參與，向他們傳遞正確的價值觀。

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蕭澤頤表示，「少年警訊」去年8月首次舉辦實彈射擊體驗日，24名少訊領袖獲安排使用左輪手槍進行實彈射擊練習，是各紀律部隊制服團隊中第一個同類活動；去年9月底，18名少訊會員獲安排到酒泉衛星發射中心觀看「實踐19號衛星」升空；40名少訊會員亦即將獲安排於4月到內蒙古的治沙基地了解沙漠可持續發展的重要性。

蕭澤頤，去年「警察．大學招募快線」收到的投考申請上升逾3成。今個財政年度頭9個月（去年4月至12月)的整體投考人數，亦按年增加5%。他又指，根據去年4月至5月的意見調查，18歲至29歲青少年對警隊表現的分數，比2021年的評分上升37.9%，反映青少年對警隊信心明顯增強。

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比賽有三支隊伍參賽，分別是TVB明星隊、警察籃球隊及少年警訊隊；羅天宇、何廣沛、張馳豪等TVB藝人均有參加。各隊均設男女最有價值球員（MVP）、「三分王」及「籃板王」獎項。另外，為答謝贊助人的慷慨解囊，各人分別獲得別注版「少年警訊」吉祥物「豆苗仔」籃球及「TVBuddy」籃球，以及簽名球衣以作記念。全場觀眾亦獲贈賽事限定「豆苗仔籃球版」公仔一個。