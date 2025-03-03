穆斯林旅遊｜東南亞業界讚香港配套完善　餅家推清真認證熊貓曲奇

政府近年大力推動穆斯林旅遊，旅發局日前舉辦訪港考察團，邀請22名來自新加坡、馬來西亞及印尼的穆斯林旅遊業界代表訪港四日三夜。有餅家乘着大熊貓熱潮，發售清真認證的熊貓曲奇，期望吸引更多顧客，亦有酒店推出齋戒月自助餐。



考察團在大澳製作鹹蛋黃。（旅發局提供相片）

為推廣香港成為「穆斯林友善」旅遊目的地，旅發局在2月17至20日邀請22名來自新加坡、馬來西亞及印尼的穆斯林旅遊業界代表訪港四日三夜，體驗香港最新的穆斯林友善配套及旅遊產品。

四日三夜中，考察團遊覽了迪士尼樂園、大澳、大嶼山等景點，並到訪海洋公園與大熊貓見面。印尼旅行社代表AB Sadewa認為，香港酒店、餐廳的穆斯林旅遊生態圈已準備就緒，對印尼市場尤其是穆斯林旅客而言，在港旅遊體驗已提升至新層次。

▼ 東南亞穆斯林訪港考察團 ▼



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香港現時有四家餅店供應清真認證的烘培食品，包括品曲奇、帝苑餅店、奇華餅家及皇玥。其中奇華餅家更乘着大熊貓熱潮，4月起全線發售清真認證的熊貓曲奇。

旅發局早前委聘國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等（CrescentRating）」，為本港酒店、景點及會議展覽場地進行清真評級。現時已有53間酒店、5個景點及會展場地已獲評級，獲清真認證的餐廳數目亦增至超過140間。此外，今年三月為穆斯林齋戒月，九龍香格里拉和香港荃灣帝盛酒店推出齋戒月自助餐。

旅發局副總幹事葉貞德樂見業界把握機遇，參與穆斯林友善評級或清真認證。她表示，旅發局將為前線人員製作全新培訓素材，加深對穆斯林文化、接待穆斯林旅客等的認知， 未來亦會加強於穆斯林客源市場推廣香港旅遊。