啟德開幕｜2說普通話女無證入VIP區　一度霸何敬康何俊賢座位拒走

啟德體育園周六（1日）開幕，入場出現漏洞。先有報章揭發有不法之徙在場外發展「後門生意」，收錢帶無門票人士入場，再有非持VIP貴賓證人士避過保安，進入貴賓區，反映保安安排有疏漏。



立法會議員何敬康和何俊賢參加開幕禮時，曾遭操普通話女子霸佔座位，並拒絕讓位，直至他們要求對方出示貴賓證時，才發現對方沒有證，最終被保安帶至其他區域。



何俊賢：2女子稱要坐中間 未能出示貴賓證被保安請離

啟德體育園開幕禮在中央原草坪位置設有貴賓區，需憑貴賓證進入，大部份座位無劃位。在場人士除了政府官員，也有立法會議員等，以及園方和贊助商邀請的嘉賓。

立法會議員何俊賢指，當晚他與太太、何敬康等人坐在貴賓區，惟離開一會後，有兩名操普通話女子坐在他及何敬康的位置。他着該兩名女子坐去其他座位，惟對方表示想坐中間，拒絕讓位，引起他不滿，「我心諗，唔係想唔想問題，我想上台唱歌又得唔得？」一番爭論後，他與何敬康要求對方出示貴賓證，才發現對方原來沒有持證，最終被保安帶至其他區域。

VIP貴賓區需要憑證進入。（受訪者提供）

何敬康：保安已經嚴謹把關 無想到有人可混入

何俊賢指，當日體育園内部有多個座位區域，每個區域的出入口均有數名工作人員，惟入場時人數相當多，不排除有漏網之魚避開工作人員走入貴賓區。他希望體育園可以加強保安安排，但亦指今次為體育園第一次正式活動，期望市民可以包容一些。

何敬康則指，當日場内多為官員及議員，内部保安已經嚴謹把關，檢查每個入場者的貴賓證，「都冇諗到會有人混入嚟」，不解為何仍有人能混入。他又表示，由於活動不設劃位，較容易出現混亂，期望日後劃位活動安排更好。

陳沛良表示，當日入場人數多，可能有保安「一時睇漏眼」，導致有人進入貴賓區。（資料圖片）

同樣在場和目擊事件的另一議員陳沛良表示，當日入場人數多，可能有保安「一時睇漏眼」，導致有人進入貴賓區。他指，當日保安安排已十分恰當，惟今次乃體育園首次正式大型活動，相信日後會減少同類事件。

▼《文匯報》3月3日報道有人收錢帶人走後門看3月1日啟德體育園開幕禮▼



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